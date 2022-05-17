Компанія відкриває в російському "Газпромбанку" два рахунки.

Нафтогазова компанія з Італії Eni відкриє рахунок в рублях, щоб платити Москві за газ. У холдингу буде два рахунки "Газпромбанку" - один в євро, а другий в рублях.

Про це повідомляє прес-служба італійської компанії.

"Оскільки крайні терміни оплати постачання газу намічені на найближчі кілька днів, Eni почала процес відкриття двох розрахункових рахунків в "Газпромбанку", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що рахунки відкриють тимчасово і без шкоди для умов договору.

"Eni рішуче підтверджує свій намір дотримуватися в майбутньому будь-які нормативні вимоги, які можуть накласти санкції на торгівлю газом або її нинішніх постачальників", - підсумували в холдингу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплаті за російський газ в рублях замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

26 квітня Росія зупинила постачання газу в Польщу та Болгарію.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близький до російського газового монополіста "Газпром", повідомило, що чотири європейські покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав Путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки в "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог Росії. Але Bloomberg не навів дані по європейських компаніях і країнах.

28 квітня газета Financial Times з посиланням на власні джерела повідомила, що чотири енергокомпанії ЄС готові платити Кремлю за газ у рублях. Того ж дня в ЄС підкреслили, що оплата російського газу в рублях буде порушенням санкцій.

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