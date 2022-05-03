Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях / Ілюстрація REUTERS

Відмова Росії постачати газ у Польщу і Болгарію є елементом політики РФ, а відмова цих країн платити за паливо російськими рублями не є основною причиною відмови РФ від поставок.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив екс-головою НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

"Я думаю, що все дуже банально. Польща і Болгарія виявилися для них найменш болючими цілями. У них до кінця цього року закінчувалися контракти. І оскільки там вже закінчився опалювальний сезон, то відбори за цими контрактами залишилися мінімальні. Тому в Кремлі вирішили "покарати" Польщу і Болгарію, щоб з одного боку налякати інші країни. А з іншого - відзвітувати Путіну які вони всі браві та серйозні солдати", - зазначив Коболєв.

Він також підкреслив, що подібне рішення є характерним для Росії.

"Це класична російська тактика. Коли їх виганяють з якогось проекту, а вони за годину до події починають розганяти новини, що Росія сама вирішила вийти з нього".

Війна в Україні:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.
  • Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.
  • Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.
  • За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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