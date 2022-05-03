Коболєв вважає, що в Кремлі вирішили "покарати" Польщу та Болгарію, щоб налякати інші країни.

Відмова Росії постачати газ у Польщу і Болгарію є елементом політики РФ, а відмова цих країн платити за паливо російськими рублями не є основною причиною відмови РФ від поставок.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив екс-головою НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

"Я думаю, що все дуже банально. Польща і Болгарія виявилися для них найменш болючими цілями. У них до кінця цього року закінчувалися контракти. І оскільки там вже закінчився опалювальний сезон, то відбори за цими контрактами залишилися мінімальні. Тому в Кремлі вирішили "покарати" Польщу і Болгарію, щоб з одного боку налякати інші країни. А з іншого - відзвітувати Путіну які вони всі браві та серйозні солдати", - зазначив Коболєв.

Він також підкреслив, що подібне рішення є характерним для Росії.

"Це класична російська тактика. Коли їх виганяють з якогось проекту, а вони за годину до події починають розганяти новини, що Росія сама вирішила вийти з нього".

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.

За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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