По території Ізраїля було випущено близько 120 ракет, а 11 ракет не змогли подолати кордон і впали в Секторі Газа.

Палестинські терористичні групи випустили понад 130 ракет у напрямку Ізраїля з Сектора Газа з вечора суботи до ранку неділі.

При цьому десятки снарядів були перехоплені системою протиракетної оборони "Залізний купол", повідомляє The Times of Israel.

"За даними Армії оборони Ізраїлю, за цей час по території Ізраїля було випущено близько 120 ракет, а 11 ракет не змогли подолати кордон і впали в Секторі Газа. Приблизно половина снарядів - 55 - були випущені по Ізраїлю в результаті масованого обстрілу, націленого на центральну і південну частини Ізраїлю близько опівночі суботи, що, за даними ізраїльської влади, не завдало ні пошкоджень, ні значної шкоди", - йдеться в повідомленні.

В цілому, за підрахунками військових, з початку боїв в понеділок увечері терористи випустили близько 2500 ракет.

Нагадаємо, 15 травня у Міністерстві закордонних справ України заявили, що через бойові дії між армією Ізраїлю і радикальним ісламістським угрупуванням ХАМАС 120 українських громадян хочуть залишити Сектор Газа.

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Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро ХАМАСа Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Газа. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершено.

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Автор: Катерина Жирій