Там вважають це малоймовірним.

Війна між Ізраїлем та Іраном навряд матиме безпосередній вплив на військову ситуацію на російсько-українському фронті.

Таку думку в інтерв'ю ZDF висловив керівник спеціального штабу з питань допомоги Україні при міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг, передає n-tv. Генерал-майор нагадав, що у перші роки повномасштабної війни Тегеран дуже сильно підтримував Москву поставками дронів-камікадзе:

"Однак зараз Росія сама виробляє ці безпілотники типу "шахед", удосконалила їх і наростила виробництво. Це означає, що Росія більше не залежить від підтримки Ірану в питаннях постачання безпілотників".

За його словами, кілька місяців тому з'явилися дані про те, що іранська сторона передала росіянам невелику кількість балістичних ракет, однак їх досі не розгорнули.

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Відносини Ірана та Росії

Нагадаємо, раніше Кремль і Тегеран уклали "Всеохоплююче стратегічне партнерство", що охоплює 47 статей у сфері економіки, оборони, енергетики та кібербезпеки.

Після ратифікації Держдумою (8 квітня) та Іранським парламентом (21 травня), договір набув чинності й формалізував спільні військові інтереси. Водночас у ньому відсутня стаття про взаємний захист.

13 червня Ізраїль розпочав операцію під назвою "Rising Lion", у межах якої здійснив п’ять масованих авіаударів по Ірану. Під обстрілом опинилися військові та ядерні об'єкти на всій території Ірану.

Ціллю операції є знищення іранської інфраструктури, пов’язаної з ядерною програмою, зокрема ядерного центру в Натанзі. Ізраїль вважає, що Іран знаходиться на межі створення ядерної зброї, і намагається зірвати цей процес шляхом силового втручання.

Росія засудила Ізраїль за атаку, однак не поспішає допомагати Ірану. Російські "воєнкори" вже висловили обурення пасивністю Кремля попри угоду з Тегераном.

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