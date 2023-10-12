Військовий назвав ім'я бойовика відповідального за напад на ізраїльську територію.

ЦАХАЛ не забезпечив безпеки держави і громадян, хоча і повинен був. Про це сказав глава Генштабу армії оборони Ізраїлю Герци Халеві.

Він зазначив, що влада країни розбереться, чому так сталося і знайде винних у ситуації, що склалася, пишуть Новини Ізраїлю. "ЦАХАЛ відповідальний за безпеку країни і її громадян, але в суботу вранці в районі сектора Гази ми забезпечити цю безпеку не змогли. Ми розберемося і проведемо розслідування. Але зараз час війни", - заявив глава Генштабу.

Він закликав зараз не критикувати військових, оскільки в суботу - день вторгнення бойовиків - було зроблено чимало подвигів. Халеві зазначив, що солдати без зволікань вступали в бій, щоб зупинити атаку. А тепер, як зазначив військовий, Ізраїль стане ще сильнішим і більше ХАМАС не загрожуватиме півдню країни.

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"За цей огидний напад відповідальний Яхья Сінвар, правитель сектора Гази, і тому він і всі, хто йому підпорядковується, засуджені до смерті. Ми атакуємо їх, ми розіб'ємо їх і зруйнуємо всю їхню систему", - пригрозив Халеві.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

У першій половині дня 7 жовтня стало відомо, що бойовики ХАМАСу прорвали огорожу і вторглися в Ізраїль. На своєму шляху вони вбивали всіх і грабували. Вторгнення супроводжувалося масованою ракетною атакою на Ізраїль.

У відповідь на це в країні була оголошена мобілізація і початок операції "Залізні мечі".

Вчора ЦАХАЛ відзвітував про те, що в секторі Гази знищив одного з небагатьох що залишилися в живих до цього часу засновників ХАМАСу.

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