Об'єднання підтримки двох країн в одному законодавчому пакеті не повинно бути обов'язковою умовою.

Практично всі без винятку законодавці від обох партій в Конгрес США готові надати Ізраїлю все, що він попросить, - від ракет до грошей. Так і повинно бути, адже Ізраїль тільки що став жертвою невимовного варварства і тепер потребує твердої підтримки.

Видання Bloomberg пише, що деякі американські законодавці, в основному екстремісти-республіканці в Палаті представників, віддані колишньому президенту Дональду Трампу, хочуть відмовити Україні в тому, що необхідно обложеній країні для виживання як держави. Ці демагоги не хочуть визнати, що Україна теж є жертвою неймовірної - і фактично геноцидної - агресії. Вони вважають, що ці два конфлікти не можна пов'язувати, оскільки вони, за висловом одного ультраправого аналітичного центру, "окремі і різні".

Можливо, вони не такі вже й різні. Є ймовірність, що допомога Україні та Ізраїлю може бути об'єднана. Адміністрація президента США Джо Байдена подумує про те, щоб об'єднати ці напрямки в один пакет, вважаючи, що єдиний спосіб зберегти надходження грошей, боєприпасів і зброї в Україну - це пов'язати цю допомогу з підтримкою Ізраїлю. Якби республіканці в Палаті представників були більш схожими на республіканців у Сенаті, то цей крок навіть не знадобився б.

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Байден, як і більшість демократів і республіканців у Конгресі, досі рішуче підтримували обидві країни. Зокрема, вони підтримують Україну з тих пір, як президент Росії Володимир Путін почав агресивну війну проти неї, і Ізраїль після того, що Байден назвав "чистим, неспотвореним злом", яке в останні дні скоїв ХАМАС.

В обох випадках агресори - путінські сили вторгнення і ХАМАС - використовують терористичні методи, на що звернув увагу президент України Володимир Зеленський, який відразу ж висловив солідарність з Ізраїлем. І путінські солдати, і ХАМАС катують, ґвалтують, вбивають, калічать і викрадають людей. І ті, і інші по-своєму переслідують геноцидні цілі і хочуть знищити цілий народ - Путін українців, а ХАМАС ізраїльтян.

Більш того, за їх злочини вболіває в основному один і той же склад інших лиходіїв. Іранці постачають Росії безпілотники для використання проти мирного населення України, а також гроші і зброю ХАМАСу та іншим терористам для боротьби з сіоністами. Китайці відносяться до обох конфліктів з цинічною неупередженістю, вважаючи, що їх інтереси лежать в площині Москви і Тегерана, підтримка яких може знадобитися Пекіну, якщо і він захоче стати агресором в Тайванській протоці або Південно-Китайському морі.

Що стосується двох країн-жертв, то їх розділяє багато - не в останню чергу історія слов'янського антисемітизму. Але їх також об'єднує довга і гірка пам'ять про травму, про Голокост і Голодомор. Сьогодні багаторічна самооборона перетворила обидва народи на нації-воїни, сповнені рішучості вижити в оточенні смертельних ворогів.

Але багато в їх ситуації відрізняється. Українці протистоять набагато більшій державі, колишній наддержаві, що володіє найбільшим у світі арсеналом ядерної зброї і постійно погрожує її застосувати. Ізраїльтяни, навпаки, борються з напівдержавною воєнізованою організацією, яка ніколи не зможе знищити ізраїльську державність, як це було в Єгипті та Сирії під час війни Йом-Кіпур 50 років тому.

Більш того, Україна - незалежна країна і член ООН, що захищається від іншої держави, яка, як не дивно, має постійне місце в Раді Безпеки ООН, але не визнає суверенітет і територіальну цілісність України. Тому поразка України була б рівносильною розриву Статуту ООН як такого. Ізраїль же стикається з угрупованням ХАМАС, яка є лише однією з декількох, що претендують на те, щоб представляти народ палестинців, у якого досі немає власної держави.

Проте саме подібність - моральна, геополітична, концептуальна - має велике значення. І Україна, і Ізраїль - це недосконалі демократії, але все ж демократії; це відкриті суспільства, що захищають себе від атавістичних автократій і теократій. Вони знаходяться на передньому краї боротьби, яка може визначити нашу долю: зіткнення між свободою і тиранією, законом і насильством, порядком і хаосом, світлом і темрявою.

Всі ці паралелі роблять непростимим той факт, що деякі американські Консерватори вирішили наслідувати свого кумира Дональда Трампа, повторюючи елементи путінської дезінформації і представляючи українську війну за національне виживання не більше ніж далекою територіальною суперечкою. При цьому вони б'ють на сполох і на Тайвані, який "пов'язує свою долю з долею Києва".

Якщо їм не подобається, що Україна і Ізраїль будуть об'єднані в одному законопроекті про асигнування, то тепер, коли республіканці в Палаті представників, схоже, близькі до того, щоб вибрати менш екстремального кандидата в якості свого нового спікера, нехай їх фракція одумається. Нехай всі американські законодавці визнають, що у США і їх союзників є інтереси і обов'язки на обох полях бою - і вони повинні знайти спосіб підтримати і Ізраїль, і Україну до тих пір, поки кожен з них не здобуде перемогу.

Допомога Україні та Ізраїлю від США - останні новини

ЗМІ писали, що в США розглядають можливість об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю, щоб збільшити шанси на його прийняття Конгресом.

При цьому радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що Вашингтон може одночасно надати військову допомогу обом країнам, тому Київ не потере підтримку Білого дому.

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