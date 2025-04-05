Німці відповідали протягом багатьох років, заявив голова ГУР.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відповів на запитання, чи понесе Росія відповідальність за всі свої злочини.

Свою думку з цього приводу Буданов висловив в інтерв'ю YouTube-каналу "Анна Максимчук".

"Німці відповідали протягом багатьох років, але вони відповідали тільки з однієї причини - тому що вони програли", - коротко заявив глава ГУР.

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Спецтрибунал для Путіна: що повідомлялося

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада ЄС вийшла на фінальну стадію створення Спецтрибуналу для засудження відповідальних за злочини агресії Росії проти України.

Зазначалося, що вже завершено формування юридичних документів, необхідних для запуску трибуналу.

"Після двох років напруженої роботи тексти готові до розгляду на політичному рівні... Винні неминуче мають бути притягнуті до відповідальності, зокрема за злочин агресії проти України, щоб зміцнити міжнародне кримінальне право", - заявляв голова МЗС України Андрій Сибіга.

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