Від поїздок туди також радять відмовитися.

Міністерства закордонних справ Ізраїлю та Німеччини просять громадян залишити невизнане Придністров’я.

"У світлі погіршення ситуації з безпекою в Придністровському регіоні та з огляду на те, що можливості Міністерства закордонних справ надавати допомогу громадянам Ізраїлю, які там проживають, обмежені, громадян Ізраїлю закликають якомога швидше покинути Придністров’я", - повідомив ізраїльський посол-нерезидент Молдови Йоель Ліон.

Йоель також зазначив, що МЗС закликає громадян Ізраїлю, які планують прибути до Придністров’я найближчим часом, скасувати свою поїздку на цей час.

МЗС Німеччини також оновило рекомендації для мандрівників.

"Ситуація з безпекою у Придністров'ї погіршилася. На цьому фоні поїздки до Придністров'я категорично не вітаються", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Громадян Німеччини закликають перевірити, чи їхнє перебування на сайті є обов'язковим, та дотримуватися інструкцій місцевої влади/сил безпеки.

"Зверніть увагу, що посольство Німеччини в Кишиневі не може надавати консульську допомогу Придністров'ю", - попередили в МЗС.

Нагадаємо, 25 і 26 квітня сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" так званої "Придністровської молдавської республіки" в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також було підірвано вежу радіотелецентру "Маяк".

У ГУР Міноборони назвали ці вибухи провокацією, організованою спецслужбами РФ. Також українська розвідка повідомляла, що війська РФ мають намір завдати ракетного удару по Придністров'ю.

Раніше у РФ заявили, що під час другого етапу "спецоперації" в Україні російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму та контроль над півднем України, який надасть "ЗС РФ ще один вихід у Придністров'я, де спостерігаються факти утисків російськомовного населення".

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, які перебувають на території Придністровського регіону Молдови, приведені у повну бойову готовність.

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