Тим часом сотні йорданців намагаються прорватися крізь кордон з Ізраїлем.

Армія оборони Ізраїлю вдарила з повітря по помешканнях високопоставлених військових командирів радикального руху ХАМАС у секторі Газі.

Про це повідомляє Times of Israel.

Читайте такожХАМАС заявив про удар безпілотника по ізраїльському хімзаводуЗазначається, що ізраїльські військові літаки бомбили будинки ватажків, які були розміщені у таборі біженців в Газі.

Reuters з посиланням на слова очевидців пише, що повідомлень про потерпілих не надходило, оскільки напередодні оголосили евакуацію.

Тим часом сотні йорданців, щоб підтримати палестинців, намагаються прорватися крізь кордон з Ізраїлем, повідомляють місцеві ЗМІ.

«Духом і кров’ю ми спокутуємо тебе, аль-Акса!», – скандує натовп, маючи на увазі мечеть на Храмовій горі у Старому місті Єрусалима.

Тоді як у йорданській столиці Аммані після п’ятничної молитви проходить мітинг на знак протесту проти дій Ізраїлю у Єрусалимі та бойових дій Ізраїлю та ХАМАС у секторі Газі.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і «Ісламський джихад» заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро ХАМАСА Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту «Залізний купол».

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС в результаті обстрілу сектора Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

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Автор: Яна Ставська