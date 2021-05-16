Після опівночі були обстріляні низка населених пунктів у різних частинах країни.

В Ізраїлі заявили про потужні обстріли з Сектора Гази після двогодинного режиму припинення вогню, яке діяло ввечері в суботу.

Про це повідомляє видання newsru.co.il.

Зокрема, після 0: 22 з Гази знову були обстріляні Ашкелон, Ашдод і населені пункти біля кордону гази.

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"00:21 знову сирени "Цева адом" в центрі Ізраїлю. У центрі було чутно не менше десяти вибухів. Одночасно з Гази були обстріляні Ашдод, Явне та інші населені пункти. Зафіксовано падіння ракети біля ганку, постраждалих немає. В інших районах впали осколки ракет і протиракет, завдано збитків", - йдеться у зведенні.

О 00:09 сирени спрацювали в Тель-Авіві та його околицях. Десятки вибухів були чутні в центральних районах країни, також під обстрілами південь Ізраїлю.

У суботу ввечері прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу зробив спеціальну заяву. "Ми продовжуємо операцію, і вона продовжиться стільки скільки необхідно для того, щоб ХАМАС наступного разу добре подумав перш ніж зважитися на ракетні обстріли ізраїльської території", - заявив прем'єр-міністр.

Водночас увечері 15 травня ізраїльська армія завдала удару по філії Центробанку в районі Рималь (Газа). Там розміщувалися фонди угруповання ХАМАС. "Удар по будівлі був нанесений високоточним боєприпасом, оскільки будівля буквально була затиснута між двох цивільних будівель. ЦАХАЛ заздалегідь повідомив мирних жителів про підготовку до удару, щоб мінімізувати збиток для них", - пишуть ЗМІ, публікуючи відео удару.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

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Автор: Юрій Годован