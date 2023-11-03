Хоча зображення мають низьку роздільну здатність, на них, здається, видно сліди важкої бронетехніки, залишены по смузі на південь від центру міста, майже досягаючи узбережжя.

Ізраїльські сухопутні війська наближаються до міста Газа, найбільшого і найбільш густонаселеного пункту в палестинському анклаві, свідчать супутникові знімки і відео з відкритих та офіційних джерел.

Аналіз зображень, проведений CNN, допомагає пролити світло на те, що відбувається на місці, оскільки армія оборони Ізраїлю стверджує, що оточила місто.

Оскільки ЦАХАЛ тиждень тому розпочав наземний наступ на Газу, що ознаменувало останній етап війни проти ХАМАСу, його війська просунулися вперед у трьох напрямках – від північно-західного кордону Гази вздовж узбережжя Середземного моря, з північного сходу біля Бейт-Хануна та зі сходу на захід, уздовж півдня міста Газа - очевидно, намагаючись розділити смугу на дві частини.

Відео дня

Ізраїльські війська просунулися глибше вздовж цієї західної ділянки, до моря, згідно з супутниковими знімками Європейського космічного агентства, зробленими в середу, які показали, що сили знаходилися приблизно в кілометрі від повного оточення міста Газа.

Хоча зображення мають низьку роздільну здатність, на них, здається, видно сліди важкої бронетехніки, що зміїться по смузі на південь від центру міста, майже досягаючи узбережжя.

Відео, що показує наступ Ізраїлю на південь від міста Газа, ще не з'явилося, але кадри, якими поділилися ІДФ та розповсюджувались у соціальних мережах останніми днями, показують, що ізраїльські війська рушили до найпівнічніших поселень у секторі Газа – Бейт-Ханун, Бейт-Лахія та Ататра – і сиділи там по периметру міста Газа з півночі.

Супутникові знімки та кадри також показують, що ізраїльські сили знаходяться на дорозі Салах ад-Дін, шосе, що проходить по всій смузі, мабуть, не дозволяючи нікому, хто ще знаходиться в місті Газа, рухатися на південь. На відео, яке з'явилося в понеділок, знятому палестинським журналістом-фрілансером Юсіфом Аль-Саїфі, показано, як ізраїльський танк відкриває вогонь по машині на дорозі.

Оточення міста Газа - деталі

Прес-секретар ЦАХАЛ повідомив, що ізраїльські солдати "атакують форпости ХАМАС, штаб-квартири, пускові позиції та інфраструктуру, знищують терористів у ближніх боях".

"Сили ЦАХАЛ оточують Газу з повітря, суші та моря, оточуючи місто газу та його околиці. Бойовики наступають в боях, в ході яких знищують наземну і підземну терористичну інфраструктуру і ліквідують терористів", - заявив в п'ятницю представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.

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