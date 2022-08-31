Йдеться про протиракетну систему "Хец-3", яка здатна виявляти цілі на дальності до 900 км.

Влада Німеччина має намір купити ізраїльську протиракетну систему "Хец-3" ("Стріла-3") в рамках створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони (ППО).

Як повідомив німецький телеканал ARD, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про намір створити нову систему ППО спільно з сусідніми країнами, проте не уточнив, на базі якого саме озброєння вона буде формуватися. За даними ARD, Німеччина хоче отримати саме новітню "Хец-3", що надійшла на озброєння Ізраїлю в 2017 році.

Протиракетні системи "Хец-3" оснащені ракетами, здатними перехоплювати балістичні цілі на висоті до 100 км. Комплекс був розроблений для перехоплення ракет меншої і середньої дальності (дальність польоту від 400 до 5500 км). Комплекс здатний виявляти цілі на дальності до 900 км.

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ARD повідомляє, що у Німеччини є прогалина саме в захисті від балістичних ракет, які піднімаються за межі атмосфери.

Розробка "Хец-3" з'явилася в Ізраїлі за участю американського авіабудівного концерну Boeing, тому Німеччині належить отримати дозвіл в США.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників до створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони. За його задумом, ППО покриє Німеччину і сусідні країни.

"Німеччина з самого початку буде проектувати цю майбутню протиповітряну оборону таким чином, щоб при бажанні могли бути задіяні наші європейські сусіди", - заявив Шольц.

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