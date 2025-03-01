Ентоні Альбанезе зазначив, що народ України бореться за верховенство міжнародного права.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе після зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського заявив, що Канберра буде й надалі підтримувати Київ. Політик упевнений, що мир в Україні можливий.

"Народ України бореться не тільки за свій національний суверенітет, він бореться за верховенство міжнародного права", - заявив Альбанезе журналістам у Сіднеї.

При цьому він зазначив, що Австралія буде й надалі підтримувати Київ.

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"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, тому що це боротьба демократичної нації проти авторитарного режиму, очолюваного Володимиром Путіним, який явно має імперіалістичні задуми не тільки щодо України, а й усього регіону", - зазначив австралійський політик.

Також він заявив, що Австралія виділила на допомогу Україні 1,5 мільярда доларів, з яких 1,3 мільярда - військова допомога.

Крім того, Альбанезе висловив упевненість у тому, що мир в Україні можливий.

Зустріч Зеленського і Трампа - головні новини

28 лютого президент Володимир Зеленський відвідав Білий дім. В Овальному кабінеті між Зеленським, Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася словесна перепалка. Президент України достроково залишив Білий дім.

Іноземні лідери та політики висловили підтримку Україні та президенту Володимиру Зеленському після невдалих перемовин у США. Зокрема, слова підтримки адресували українській стороні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Франції Еммануель Макрон, глава іспанського уряду Педро Санчес, сенатор від Каліфорнії Адам Шифф, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок та інші.

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