У Тбілісі силовики намагаються розігнати протестуючих за допомогою спецзасобів. Декілька людей вже звернулися за медичною допомогою.

Як повідомляє Rustavi2, спецзнац застосував проти людей на проспекті Руставелі сльозогінний газ та водомети. Учасники акцій використовують піротехніку та світлові лазери, декількох з них затримали співробітники Управління особливого призначення.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила жорсткі дії ОМОН проти демонстрантів:

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"Сльозогінний газ і водомети використовувалися непропорційно. Масові арешти і жорстоке поводження. Міністерство освіти відкриває гарячу лінію для інформаторів про тих, хто заважає навчальному процесу... СРСР повернувся?".

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