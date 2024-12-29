Дзвінок відбувся після того, як лідер Азербайджану прямо звинуватив росіян у знищенні літака.

Російський диктатор Володимир Путін вдруге за два дні зателефонував президенту Азербайджана Ільхаму Алієву. Темою бесіди знову стала катастрофа азербайджанського літака в Казахстані.

На відміну від учорашньої розмови цього разу прес-служби керівників обох держав обмежилися загальними фразами і не стали детально розкривати зміст бесіди.

"Під час телефонної розмови глави держав продовжили обговорення питань, пов'язаних із аварією пасажирського літака ЗАТ "Азербайджанські авіалінії", – коротко повідомила канцелярія Ільхама Алієва.

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Російська Адміністрація президента взагалі не стала публікувати жодних повідомлень, а обмежилася коротким коментарем кишеньковому виданню "РИА Новости".

"Путін і Алієв провели в неділю телефонну розмову, під час якої продовжили обговорення питань, пов'язаних із катастрофою літака "Азербайджанських авіаліній", – повідомив виданню спікер президента РФ Дмитро Пєсков.

Катастрофа літака в Казахстані: останні новини

Як писав УНІАН, вчора Володимир Путін зателефонував Ільхаму Алієву і вибачився за катастрофу азербайджанського літака. Він визнав, що під час перебування літака у небі над Грозним на землі працювали системи ППО. Однак Путін прямо не сказав, чи був літак вражений вогнем цих систем ППО.

Сьогодні президент Азербайджану Ільхам Алієв в розмові з журналістами прямо заявив, що азербайджанський літак розбився внаслідок атаки по ньому російської системи ППО. Він зауважив, що внаслідок вогню із землі сильно постраждала хвостова частина літака.

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