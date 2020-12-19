В країні нині завершується будівництво біофармацевтичного заводу з виробництва вакцин.

У Казахстані стартує вакцинація трьох тисяч добровольців вітчизняною вакциною від коронавірусу "QazCovid-in".

Читайте такожУ США почали розвозити перші партії вакцини від коронавірусуПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на сайт глави уряду Казахстану.

Зазначається, що науково-дослідним інститутом (НДІ) проблем біологічної безпеки МОН вже були проведені I та II фази клінічних випробувань вітчизняної вакцини "QazCovid-in". І наразі країна розпочинає останню - III фазу, для проведення якої буде випущена необхідна партія вакцини в обсязі 10 тисяч доз.

"Попередні результати досліджень демонструють високу безпеку, імуногенність та ефективність вакцини на рівні 96%. Міністерство охорони здоров'я схвалило початок завершальної III фази клінічних досліджень на трьох тисячах добровольців. Сьогодні перші добровольці були щеплені вітчизняною вакциною в НДІ, клініках Алмати й Тараза. До кінця грудня буде завершена вакцинація трьох тисяч добровольців", - цитує видання сайт прем'єр-міністра.

Прем'єр Казахстану Аскар Мамін заявив, що масова вакцинація "QazCovid-in" розпочнеться в березні 2021 року. Передусім на добровільній основі будуть щеплені медичні працівники, педагоги, а також представники груп ризику з хронічними захворюваннями, зазначив він.

Прем'єр-міністр також ознайомився з перебігом будівництва біофармацевтичного заводу з виробництва вакцин. Завод планується ввести в експлуатацію у березні 2021 року. Потужність виробництва становитиме 60 мільйонів доз на рік.

Нагадаємо, першою країною у світі, яка розпочала вакцинацію своїх громадян від коронавірусу, стала Велика Британія. Слідом за нею щеплення почали робити у США, країни ЄС планують розпочати вакцинацію від 27 грудня 2020 року.

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Автор: УНІАН