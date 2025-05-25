Спецпредставник Трампа закликав Росію негайно зупинитися.

З'явилася реакція спецпредставника президента США Кіта Келлога на масовий удар Росії по Україні - зокрема, по Києву. "Невибіркові вбивства жінок і дітей вночі в їхніх будинках - це явне порушення Женевських мирних протоколів 1977 року, покликаних захистити невинних", - заявив він.

У своїй публікації в соцмережі X (Twitter) Келлог закликав російських окупантів зупинити вбивства і негайно припинити вогонь, адже напади на мирних українських жителів - це ганебно.

Відреагував на атаку Росії проти мирного населення України також і духовний радник Трампа, пастор Марк Бернс. "Ці напади не тільки завдають руйнівної шкоди ні в чому не винним людям, а й підривають основоположні принципи гуманності та правила збройних конфліктів", - написав він у X (Twitter).

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Інші новини про минулу російську атаку

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп мовчить про атаки по Україні. Замість того, щоб послабити російського диктатора Володимира Путіна, Трамп надав йому ще більше сил, відмовившись від тиску.

Крім того, рятувальники розповіли про наслідки нічного удару росіян по Києву позаминулої ночі. Зокрема, за даними рятувальників, у Солом'янському районі пожежа виникла у квартирах на рівні 4 і 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці.

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