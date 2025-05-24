У Святошинському районі рятувальники ще гасять пожежу.

Вночі росіяни завдали по Києву комбінованого удару з БпЛА та балістики, внаслідок чого пожежі виникли в кількох районах столиці. Крім того, постраждали 8 людей.

В ДСНС розповіли про наслідки ударів. Зокрема, за даними рятувальників, в Солом’янському районі пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Наразі силами рятувальників загоряння ліквідовано. "За допомогою рятувального капюшону врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом - отруєння продуктами горіння - передано медикам", - деталізували в ДСНС.

В Оболонському районі сталося загоряння на балконах у 9-поверхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. "Пожежу ліквідовано", - констатували рятувальники.

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У Святошинському районі в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. На цьому об'єкті гасіння пожежі триває.

"Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється", - додали в ДСНС.

Крім цього, у Київській області внаслідок нічної ворожої атаки постраждало двоє людей.

За даними ДСНС, сьогодні вночі у місті Березань рятувальники ліквідували пожежу в приватному домоволодінні , що виникла внаслідок падіння уламків БПЛА. На місці виявлено двох постраждалих, яким надано медичну допомогу.

Начний удар по Києву

РФ атакувала Києв дронами та балістичними ракетами. Раніше мєр столиці Віталій Кличко повідомляв, що постраждали восьмеро людей.

Від ранок Кличко повідомив, що столиця та область були під масованою атакою ворога. в Києві та передмісті безперервно працювала ППО.

Унаслідок падіння уламків зафіксовані займання та пошкодження в кількох районах столиці.

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