Японському письменнику було 88 років.

Помер японський письменник і Нобелівський лауреат Кензабуро Ое. Йому було 88 років.

Письменник помер своєю смертю, через похилий вік. Про це з посиланням на його видавця Kodansha повідомляє Reuters.

"Він писав про жахливі історії атомного бомбардування Хіросіми і зазначав, що його шок від почутого міг надихнути його на те, щоб стати письменником. Ое ніколи не боявся закликати свою рідну країну до відповіді і уїдливо відгукувався про зусилля колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе щодо перегляду пацифістської Конституції Японії", - зазначено в повідомленні видання.

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Хто такий Кензабуро Ое

Японський письменник Кензабуро Ое народився в 1935 році на острові Широку в бідній родині вчителя і домогосподарки. У 1954 році він почав вивчати філософію в Токійському університеті, проте швидко кинув навчання. Кензабуро Ое хотів займатися літературою. Тому він перейшов на відділення французької літератури. Всього за три роки, в 1957 році, в Японії опублікували його перший роман про хлопчика-аутиста "Нунку Нанна", який одразу ж приніс йому славу. У 1958 році письменник отримав премію Акутагави за оповідання "Утримання худоби".

Кендзабуро Ое активно виступав проти ядерної зброї і боровся за права людини. Письменник випустив серію есе "Хіросімські записки" і багато разів відвідував Хіросіму. Також він брав участь у Всесвітній конференції по забороні атомних бомб.

Крім цього, Кендзабуро Ое був одним з тих, хто створив антивоєнне об'єднання японських діячів культури. Він був проти перегляду так званої мирної дев'ятої статті Конституції Японії.

У своїх романах та есе Кензабуро Ое писав про моральну кризу, традиції Японії та пошук ідентичності. У 1994 році він став лауреатом Нобелівської премії з літератури. Одними з найпопулярніших творів Кендзабуро Ое також є "Особистості", "Смерть і дівчина", "Плоть і кістка", "Сутінки над Токіо".

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