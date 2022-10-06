За останні роки французькі автори отримували нобелівку двічі.

Нобелівську премію з літератури 2022 року отримала французька письменниця і професорка літератури Анні Ерно "за мужність і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження та колективні обмеження особистої пам’яті".

Про це повідомляє Нобелівський комітет у Twitter.

"У своїх творах Ерно послідовно і з різних боків досліджує життя, відзначене сильними відмінностями щодо статі, мови та класу. Її робота над пам'яттю, присвячена її сільському походженню, виникла рано як проект, який намагається розширити межі літератури за межі художньої літератури у вузькому значенні. Незважаючи на свій класичний самобутній стиль, вона заявляє, що є "етнологом самої себе", а не письменником-фантастом", - пояснюють у комітеті.

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Ерно часто посилається на "Пошуки втраченого часу" Марселя Пруста, але великий вплив на письменницю має також соціолог П'єр Бурдьє.

"Прагнення зірвати завісу вигадки підштовхнуло Ерно до методичної реконструкції минулого, а також до спроби написати "сиру" прозу у формі щоденника, що фіксує суто зовнішні події", - підкреслюють фахівці.

Водночас критики зауважують політичний вимір у прозі Ерно: "Її стиль завжди затьмарений почуттям зради соціальному класу, з якого вона іде. Вона заявила, що письмо - це політичний акт, який відкриває нам очі на соціальну нерівність. І для цього вона використовує мову як "ніж", як вона це називає, щоб розірвати пелену уяви. У цьому жорстокому, але цнотливому прагненні розкрити правду вона також є спадкоємицею Жан-Жака Руссо".

Нобелівська премія з літератури 2022 - що відомо

Напередодні західна преса називала фаворитом премії британського письменника індійського походження, автора "Сатанинських віршів" та "Опівнічних дітей" Салмана Рушді. Саме цей автор був першим за ставками у букмекерів.

За свій роман "Сатанинські вірші" Рушді досі перебуває під фетвою лідера Ірану аятолли Хомейні, котрий звинуватив його у богохульстві над ісламом і наказав убити. Рушді називали фаворитом Нобелівської премії саме через його статус борця за свободу слова і конфлікт з релігійними фундаменталістами.

Друге місце у букмекерів посідав француз Мішель Вельбек.

За останні роки французькі автори отримували нобелівку двічі: у 2008 році це був Жан-Марі Гюстав Ле Клезіо, а у 2014 – Патрік Модіано.

Нобелівську премію з літератури у 2021 році отримав письменник Абдулразак Гурна "за його безкомпромісний та співчутливий погляд на наслідки колоніалізму та долю біженця у прірві між культурами та континентами".

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