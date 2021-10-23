На думку співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Норберта Вальтера-Бор'янса, газ із Росії допоможе ФРН досягнути кліматичної нейтральності.

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Норберт Вальтер-Бор'янс висловився за якнайшвидше введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Augsburger Allgemeine, оприлюдненому сьогодні.

Він підкреслив, що Німеччина підтримує європейські санкції проти Росії.

Однак, у випадку з "Північним потоком-2" йдеться, на думку Вальтера-Бор'янса, не лише про торгівлю, а про інфраструктуру, яка допоможе ФРН здійснити перехід на шляху до досягнення кліматичної нейтральності.

Читайте такожУ Молдові ввели надзвичайний стан через газову кризу – ЗМІ"На жаль, рідко можна обирати постачальників на основі симпатій до тієї чи іншої політичної системи; в цьому плані з нафтою так само", - зауважив він.

За словами Вальтера-Бор'янса, "незалежність забезпечується не розривом зв'язків з іншими, а шляхом встановлення якнайбільшого числа зв'язків з якнайбільшою кількістю партнерів".

Соціал-демократи перемогли на нещодавніх виборах до Бундестагу та прагнуть створити коаліцію під своїм керівництвом. У питанні "Північного потоку-2" потенційні коаліційні партнери партії Вальтера-Бор'янса мають зовсім іншу позицію. Співголова партії "Союз-90/Зелені" Анналена Бербок днями заявила, що виступає проти видачі дозволу на експлуатацію газопроводу.

Запуск "Північного потоку-2": що відомо

21 жовтня в Берліні стартували переговори про створення коаліційного уряду за участю СДПН, "Зелених" і ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП), яка також критикує проект газопроводу. "Північний потік-2" стане однією з тем коаліційних переговорів.

На даний момент триває процес сертифікації компанії-оператора газопроводу в Німеччині. Очікується, що рішення про можливість почати експлуатацію газопроводу німецький національний регулятор - Федеральне агентство мереж - винесе до 8 січня 2022 року.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

4 жовтня компанії Nord Stream 2 A.G, яка є оператором газопроводу, заявила про початок заповнення газом першої нитки газопроводу.

Автор: Вікторія Токарєва