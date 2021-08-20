Під удар потрапили два громадянина РФ і одне судно, причетне до укладання трубопроводу.

Білий дім вводить нові санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, що опублікована на сайті Білого дому.

Зокрема, Держдеп направив до Конгресу нову доповідь відповідно до Закону "Про захист європейської енергетичної безпеки" (PEESA).

У доповіді йдеться про одне російське судно і двох фізосіб, причетних до будівництва трубопроводу.

"Особи, зазначені в доповіді, потраплять під санкції відповідно до PEESA. Додатково, судно, яке вказане у доповіді, а також ще одне російське судно, причетне до проекту, будуть визначені як заблоковане майно однієї з внесених у перелік юридичних компаній", - йдеться в заяві.

У прес-релізі також наголошується, що сьогоднішня доповідь відповідає позиції США щодо продовження опору укладанню "СП-2".

З урахуванням сьогоднішнього рішення, адміністрація Байдена ввела санкції проти семи осіб і перевела 16 судів в статус заблокованого майна.

Також Байден підписав виконавчий указ, що дозволяє вводити санкції проти осіб, визначених відповідно до Закону "Про захист європейської енергетичної безпеки" без винятків.

Раньше на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін заявив, що для завершення будівництва "Північного потоку-2" залишилося прокласти всього 15 км труби.

"Будівництво завершується, 15 км залишилося по морю. Можна вважати, що це близько до завершення", – сказав Путін.

Також глава Російської Федерації назвав умови збереження транзиту газу через Україну.

Меркель у свою чергу відзначила, що схвалює ідею продовження договору з Україною про транзит російського газу після 2024 року, а також висловила підтримку територіальної цілісності України.

Автор: Андрій Софін