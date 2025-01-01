За оцінками, станом на початок 2025 року у світі проживає 8,09 мільярда людей.

Кількість населення світу 2024 року зросла більш ніж на 71 мільйон людей і станом на Новий рік становить 8,09 мільярда людей, повідомляє Associated Press з посиланням на Бюро перепису населення США.

Видання зазначило, що за минулий рік відбулося зростання на 0,9%, і воно дещо менше порівняно з 2023 роком, коли кількість населення світу зросла на 75 мільйонів людей.

У січні 2025 року у світі кожну секунду прогнозувалося 4,2 народження і 2 смерті, йдеться у публікації.

Відео дня

Також видання опублікувало дані про кількість населення у Сполучених Штатах. Вона 2024 року зросло на 2,6 мільйона осіб і станом на початок 2025-го становить 341 мільйон.

Очікувалося, що в січні 2025 року в США буде одне народження кожні 9 секунд і одна смерть кожні 9,4 секунди. Також через міжнародну міграцію додаватиметься одна людина кожні 23,2 секунди.

За даними Бюро перепису, сукупність народжуваності, смертності та чистої міжнародної міграції збільшуватиме населення США на одну особу кожні 21,2 секунди.

Що відомо про кількість населення України

Як повідомляв раніше УНІАН, зараз складно порахувати, скільки людей проживає в Україні станом на 2024 рік. Орієнтовно йдеться про трохи більше як 34 мільйони, розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя Олександр Гладун.

За прогнозами уряду, до 2040 року населення України може скоротитися до 25 мільйонів осіб. Однак насправді це ще не найгірший сценарій, заявила провідний науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світлана Аксьонова. За її словами, потрібно бути готовими й до того, що у нас буде значно менше, ніж 25 млн.

Також Інститут демографії та проблем якості життя НАН України прогнозував, що кількість населення в Україні за наступні 25 років скоротиться на 10 мільйонів. При цьому сказано, що на липень 2024 року населення країни оцінювалося в 35,8 мільйона осіб, з яких 31,1 мільйона жили на підконтрольних українській владі територіях.

Вас також можуть зацікавити новини: