Кім поставив завдання щодо зміцнення військового потенціалу і наголосив на необхідності підвищення психологічної стійкості північнокорейських солдатів

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів ключову політичну нараду, на якій поклявся проводити "найжорсткішу" антиамериканську політику.

Як пише Associated Press з посиланням на північнокорейське агентство KCNA, на зустрічі партійних і урядових чиновників було вирішено, що Північна Корея запустить "найжорсткішу" стратегію протидії США заради своєї безпеки і національних інтересів.

При цьому Кім назвав США "найбільш реакційною державою, яка вважає антикомунізм своєю незмінною державною політикою". Кім заявив, що партнерство в галузі безпеки між США, Південною Кореєю і Японією перетворюється на "ядерний військовий блок для агресії".

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"Ця реальність ясно показує, в якому напрямку нам слід рухатися, що і як робити", - цитує Кіма KCNA.

Агентство не уточнило, у чому полягає антиамериканська стратегія. Але воно повідомило, що Кім поставив завдання щодо зміцнення військового потенціалу за рахунок розвитку оборонних технологій і наголосив на необхідності підвищення психологічної стійкості північнокорейських солдатів.

Як зазначаэ AP, повернення Дональда Трампа в Білий дім підвищує перспективи відновлення дипломатії з Північною Кореєю. Під час свого першого терміну Трамп тричі зустрічався з Кімом для переговорів щодо ядерної програми Північної Кореї. Однак багато експертів вважають, що швидке відновлення відносин малоймовірне, оскільки Трамп спершу зосередиться на конфліктах в Україні та на Близькому Сході. Підтримка Північною Кореєю війни Росії проти України також є проблемою для зусиль з відновлення дипломатії, кажуть експерти.

Війська КНДР у Росії

Раніше Володимир Зеленський заявив, що за попередніми даними кількість убитих і поранених північнокорейських військових на Курщині може перевищувати 3 тис. Також відомо, що ЗСУ взяли в полон кількох солдатів КНДР, проте незабаром вони загинули внаслідок отриманих поранень.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Північна Корея могла передати РФ балістичні ракети Pukguksong-2, які в американській класифікації відомі як KN-15. Однак у ГУР МО назвали цю інформацію фейком.

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