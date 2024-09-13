КНДР вкрай рідко розкриває свої потужності зі збагачення урану.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Інститут ядерної зброї, який є виробничою базою ядерних матеріалів збройового класу.

"Він наголосив на необхідності подальшого збільшення кількості центрифуг, щоб експоненціально збільшити ядерну зброю для самозахисту", — повідомило офіційне корейське центральне інформаційне агентство KCNA.

Як пише Bloomberg, КНДР вкрай рідко розкриває свої потужності зі збагачення урану. Міністерство об'єднання Південної Кореї "рішуче засудило" Північну Корею за обіцянку прискорити свою програму ядерної зброї.

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Зображення будуть ретельно вивчені США та їхніми союзниками, а також експертами зі зброї, щоб отримати краще уявлення про обладнання, яке Північна Корея використовує для збагачення урану, і скільки воно може виробити.

На думку видання, це вказує на те, що Пхеньян більше не бачить причин приховувати свою програму зі збагачення урану, яку він колись люто заперечував.

Офіційні особи Південної Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, розглядає можливість ядерного випробування ближче до виборів, щоб підвищити свою популярність. Востаннє такі випробування пройшли у вересні 2017 року, і її найпотужніша атомна бомба була орієновно 120-250 кілотонн.

Раніше Північна Корея покладалася на виробництво плутонію, виробляючи приблизно одну бомбу на рік. Але перейшовши на програму зі збагачення урану вона тепер може виробляти достатньо матеріалу для приблизно шести видів ядерної зброї на рік, кажуть експерти зі зброї.

У статті Корейського інституту аналізу оборони вказується, що КНДР має приблизно від 80 до 90 боєголовок. При цьому Кім очікує мати від 100 до 300 у довгостроковій перспективі.

Наразі у Північній Кореї є щонайменше два заводи для збагачення урану. Перший – у головному ядерному дослідницькому центрі Йонбен, приблизно за 100 кілометрів на північ від Пхеньяну, який відвідали сторонні наукові спостерігачі. Інший знаходиться в Кансоні - таємному об'єкті поблизу Пхеньяна.

Анкіт Панда, експерт з ядерної політики Фонду Карнегі за міжнародний мир, вважає, що оприлюднені фото можуть бути саме з секретного заводу.

Ядерна зброя у КНДР

Нещодавно Кім Чен Ин заявив, що його країна наразі реалізує політику розбудови ядерних сил, аби збільшити кількість ядерної зброї "в геометричній прогресії".

За його словами, сильна військова присутність необхідна для того, щоб протистояти "різним загрозам з боку Сполучених Штатів та їхніх прихильників". Лідер КНДР додав, що Північна Корея стикається з "серйозною загрозою" з боку того, що вона вважає ядерним військовим блоком на чолі з США в регіоні.

У червні Північна Корея заявила про успішне проведення важливого випробування, спрямованого на розробку ракет із кількома боєголовками.

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