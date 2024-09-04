Унаслідок руйнівних повеней у найбільш постраждалому районі провінції Джаган могли загинути до кількох тисяч осіб.

Північна Корея стратила кількох чиновників після того, як унаслідок сильної повені наприкінці липня загинули тисячі людей у північному регіоні країни, повідомляє телеканал Chosun.

Близько 20-30 чиновників регіонального уряду в постраждалому від повені районі було розстріляно минулого місяця, повідомляє TV Chosun із посиланням на неназваного представника уряду Південної Кореї.

Унаслідок руйнівних повеней у найбільш постраждалому районі провінції Джаган могли загинути до кількох тисяч осіб, повідомляє кабельне телебачення.

Відео дня

Кім Чен Ин заявив на екстрених партійних зборах наприкінці липня, що суворо покарає тих, хто "серйозно знехтував" своїми обов'язками і тому несе відповідальність за жертви. Пропагандистський апарат Північної Кореї поширив фотографії Кіма, який спостерігає за рятувальними роботами після стихійного лиха, але про загиблих не повідомив.

Зливи пошкодили близько 4100 будинків, затопили дороги і залізничні колії та знищили близько 3000 гектарів сільськогосподарських угідь у місті Сінийджу, торговельному центрі, пов'язаному з Китаєм мостом, і прилеглому повіті Ийджу, повідомляють північнокорейські державні ЗМІ. Близько 5000 осіб було врятовано, повідомило офіційне Корейське центральне інформаційне агентство.

За даними TV Chosun, збиток від повені був більшим далі на північ у провінції Чаганг, яка межує з Китаєм і є домівкою для верхньої і середньої течії річки Ялуцзян, відомої як річка Амнок у Кореї. Деякі тіла було виявлено під час робіт з очищення ґрунту після того, як рівень води спав, повідомили південнокорейські ЗМІ.

Співпраця РФ із Північною Кореєю

Зареєстрована в місті Комсомольськ-на-Амурі компанія "Востокбиртрейд" отримала дозвіл на імпорт пива, виробленого в Північній Кореї. Про це повідомляє Reuters.

У РФ дозволили ввозити світле фільтроване пиво під назвами XINBALU 1999 і "Станція Харбін". Останнє найменування вказано у відповідній декларації кирилицею. Згідно з нею, виробником виступає компанія Heilongjiang Quanrun Beer Co, зареєстрована в КНДР.

Вас також можуть зацікавити новини: