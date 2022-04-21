Під час зйомок не проводилися збори з техніки безпеки.

Компанії, що займалася виробництвом фільму "Іржа", приписали виплатити максимально можливий штраф через смерть українки-операторки Галини Гатчинс під час зйомок.

Про це в середу, 20 квітня, повідомили у OHSB.

Службовці бюро опитали 14 осіб та вивчили понад 500 документів, після чого дійшли висновку про "серйозні умисні" порушення на знімальному майданчику. "Це - найвищий рівень (адміністративного - ред.) покарання та максимальний штраф, допустимий законом штату Нью-Мексико", - наголошується в заяві OHSB.

У звіті повідомляється про недотримання цілої низки галузевих розпоряджень: про пронесення бойових патронів на майданчик, попередню зарядку зброї, залишення її без нагляду.

Крім того, у бюро дійшли висновку, що під час зйомок не проводилися збори з техніки безпеки - у ті дні, коли були епізоди із застосуванням вогнепальної зброї, а акторів не навчали поводження з ним. Так, виконавці часто направляли зброю на камеру або людей без консультації з фахівцем.

"Наше розслідування показало, що трагічний інцидент (з Гатчинс - Ред.) ніколи б не стався, якби компанія Rust Movie Productions LLC дотримувалась національних стандартів кіноіндустрії щодо безпеки поводження з вогнепальною зброєю", - зазначив представник уряду штату Нью-Мексико Джеймс Кенні.

Представник компанії своєю чергою, зазначив, що продюсери не згодні з висновками та "планують подати апеляцію".

Поліція і далі займається з'ясуванням обставин, насамперед того, як заряджена зброя потрапила на знімальний майданчик. Кримінальне розслідування ведуть офіс шерифа і прокуратура Санта-Фе, однак Алек Болдуін не вважає себе винним у тому, що сталося. Звинувачень у зв'язку з трагедією поки що не висунуто.

Нагадаємо, що Болдуін повернувся до зйомок після трагічної загибелі українки Гатчинс.

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