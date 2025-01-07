За словами голови МЗС України, контакт з американською стороною з метою чіткого визначення часових рамок зустрічі з Келлогом підтримується.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на відкладення візиту до України відставного генерала Кіта Келлога, якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спеціального представника з питань України та Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сибіга сказав на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір в Києві.

Зокрема, як відзначив Сибіга, по-перше, в Україні "раді всім візитам наших американських друзів".

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Крім того, по-друге, як сказав Сибіга, в Україні дуже сподіваються на візити вже призначених очільників і керівників нової адміністрації після інавгурації Дональда Трампа.

По-третє, в Україні вважають проведення зустрічі і візиту генерала Келлога надзвичайно важливим.

"І я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться і ми перебуваємо у контакті для того, щоби чітко визначити часові рамки для проведення її, для наповнення цієї зустрічі максимальним змістом", - наголосив Сибіга.

Як повідомляв УНІАН, раніше агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела поширило інформацію, що Келлог відклав заплановану поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня.

20 грудня речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що попередню дату візиту відставного генерала Кіта Келлога визначено. Передбачалося, що це відбудеться до інавгурації Трампа. В Україні малм намір донести інформацію до Кіта Келлога, яку важливо враховувати при розробці бачення новою командою Дональда Трампа шляхів до досягнення справедливого миру.

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