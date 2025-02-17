Спецпосланець Трампа заявив, що дуже важливо "почути обидві сторони".

Україні ніхто не збирається нав'язувати мирну угоду, заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог. Виступаючи перед журналістами в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, він наголосив, що Україна самостійно ухвалюватиме рішення.

"США готові вислухати всі сторони, але їхнє головне завдання - забезпечити гарантії безпеки для України", додав він, передає Sky News.

Крім того, спецпосланець Трампа розповів і про заплановану поїздку в Україну. За його словами, вона все ще узгоджується. Під час візиту екс-радник віцепрезидента США з нацбезпеки планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, який, зі свого боку, в інтерв'ю NBC News заявляв, що "ніколи не ухвалить жодних рішень", ухвалених між США і Росією без участі України.

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Інші заяви Кіта Келлога

Раніше УНІАН повідомляв, що Росії доведеться піти на територіальні поступки і зменшити армію. За словами Келлога під час зустрічі з главами МЗС Британії, Польщі та України, на поступки "може піти й Україна".

Крім того, Келлог "взяв" 180 днів на завершення війни в Україні. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповів на ці слова і наголосив, що не може гарантувати цього.

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