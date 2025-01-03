Білоруський диктатор навідається до Піднебесної втретє за останні три роки.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні так званих "виборів" президента країни, призначених на 26 січня, здійснить візит до Китаю. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Видання зазначає, що це буде вже третя офіційна поїздка Лукашенка до КНР за останні три роки.

"Лукашенко прагне розвивати звʼязки з Китаєм для підтримки свого режиму та посилення переговорних позицій із Кремлем", - пише ЗМІ.

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Водночас автори зазначають, що внаслідок тісної співпраці з Росією Блорусь останніми роками перебуває в міжнародній ізоляції. При уьому країна зазнає тиску з боку РФ через безпосередню військову присутність на своїй території, фінансові зобов’язання за кредитами та залежність від енергоресурсів:

"Окрім цього, Білорусь сподівається на Китай як посередника у розблокуванні транспортних перевезень до ЄС".

Відносини Білорусі з Китаєм

Як повідомляв УНІАН, у серпні Китай та Білорусь домовилися посилити співпрацю у сферах торгівлі та безпеки. Зокрема, країни посилили співпрацю у промислових ланцюгах постачань та продовжили сприяти розвитку торгівлі, аби знизити втрати для обох сторін.

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