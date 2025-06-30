Ця ситуація свідчить про економічну залежність Росії від азіатського сусіда.

Продажі російського алюмінію до Китаю в травні зросли майже на 56% порівняно з минулим роком і склали майже 1 млн тонн. При цьому продажі міді збільшилися на 66%, а імпорт нікелю зріс більш ніж удвічі.

Видання Bloomberg пише, що Китай став ключовим партнером Москви, обсяг торгівлі з яким торік становив понад 240 мільярдів доларів, замінивши Європу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Росія - великий виробник алюмінію, міді та нікелю. Хоча два найбільші виробники - ПАТ "ГМК "Норильський нікель" і United Co. Rusal International PJSC - не потрапили під санкції США та їхніх союзників, нові російські метали більше не можуть надходити на Лондонську біржу металів і Чиказьку товарну біржу і піддаються деяким торговим обмеженням.

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За словами джерела, для "Русала" різке зростання продажів до Китаю цього року допомогло звільнити склади від продукції, яка накопичилася через проблеми на російській залізниці. Очікується, що поставки за весь рік складуть близько 1,5 млн тонн.

"Норільський нікель" почав нарощувати продажі в Китай у другій половині 2024 року. Джерела зазначили, що російська компанія співпрацює з підрозділом Shandong Gold, щоб збільшити поставки катодної міді.

Крім "Норильського нікелю", поставки в Китай також можуть здійснювати компанії Russian Copper Co. і UMCC, які потрапили під санкції. За словами одного зі співрозмовників, не всі обсяги, відображені в митних деклараціях, є прямими продажами російських виробників міді та нікелю, оскільки деякі з них здійснюють трейдери.

Заборона на алюміній із Росії - головні новини

2022 року США і Велика Британія запровадили заборону на торгівлю російськими металами на Лондонській біржі, що спочатку викликало різкі коливання цін і прискорило зміну порядку глобальних торговельних потоків.

У квітні 2024 року метали різко зросли в ціні, зокрема алюміній піднявся до рекордної позначки. Зазначається, що обмеження на постачання алюмінію, нікелю та міді не заважають Росії продавати свої метали покупцям за межами США або Великої Британії і не обмежують переважну частину світової торгівлі металами.

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