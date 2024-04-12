Візит заплановано на 14 квітня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Китаю говоритиме про співпрацю КНР із Росією.

Про це пише Reuters із посиланням на німецьких чиновників, які говорили на умовах анонімності. "Шольц висловить занепокоєння з приводу підтримки Китаєм Росії та надлишкових потужностей у китайському виробництві", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Берлін не прагне від'єднатися від китайської економіки, але вважає за необхідне відсторонитися від неї. Також між країнами були контакти щодо питання Ірану, на який має вплив Пекін.

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Співпраця Китаю та Росії: що говорять у США

Як раніше писала Financial Times, держсекретар Штатів Ентоні Блінкен попередив союзників по НАТО про те, що Китай допомагає Росії в масштабах, що "викликають занепокоєння", і, за його словами, ця допомога зосереджена на виробництві оптичного обладнання та ракетного палива.

За даними журналістів, під час зустрічі він закликав союзників висловлювати занепокоєння Китаю, публічно говорити про їхню співпрацю з РФ, а також вплинути на компанії, що зміцнюють російську промислову базу.

Пізніше стало відомо, що канцлер Олаф Шольц уже наступного тижня здійснить чотириденний візит до Китаю.

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