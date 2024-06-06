США та партнери зробили попереджувальну заяву на тлі активізації дій Китаю щодо вербувальної кампанії, націленої на пілотів.

США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія спільно попередили, що Народно-визвольна армія Китаю "агресивно вербує" західних пілотів-винищувачів.

Як пише Financial Times, Національний центр контррозвідки та безпеки (NCSC) США та його партнери з мережі обміну розвідувальними даними Five Eyes випустили попередження, що Китай продовжує вербувати чинних і колишніх пілотів із США та країн НАТО, попри спроби заблокувати цю практику.

Китай вербує західних пілотів

"Щоб подолати свої недоліки, армія Китаю агресивно залучає західних військових талантів для навчання своїх авіаторів, використовуючи приватні фірми по всьому світу, які приховують свої зв’язки з КНР і пропонують новобранцям непомірні зарплати", - сказав Майкл Кейсі, директор NCSC. Відео дня

Занепокоєння з цього приводу посилилося після того, як у 2022 році стало відомо про те, що приватна школа Test Flying Academy of South Africa використовувала понад два десятки пілотів військово-повітряних сил, флоту та армії Великобританії у відставці для допомоги в навчанні китайських військових пілотів.

Кейсі сказав, що західні партнери нещодавно досягли певних успіхів у запобіганні вербування, але зусилля Китаю продовжують "розвиватися у відповідь". Він сказав, що попереджувальний бюлетень мав на меті висвітлити постійну загрозу та стримати західних пілотів від допомоги Китаю.

"Для деяких колишніх військових пілотів можливість знову літати на екзотичних винищувачах може бути приваблюючою, тим паче, якщо це супроводжується високою зарплатою", - сказав один американський чиновник.

У бюлетені Five Eyes сказано, що вербувальники використовували "мерзенні методи вербування", які приховували причетність китайських військових. Вербувальники також націлювалися на бортінженерів, персонал центру повітряних операцій та експертів, які розуміються на військовій тактиці.

У рамках навчання китайці намагалася отримати знання про сучасну західну авіацію та тактику, яка може бути використана, наприклад, у конфлікті навколо Тайваню.

У бюлетені говориться, що вербувальники пропонували вигідну оплату за роботу в Китаї, Південній Африці та інших країнах. Західних пілотів шукали також через хедхантерів і професійні мережеві сайти.

Один американський чиновник сказав, що деякі колишні західні пілоти винищувачів закликали своїх колег долучилися до процесу навчань китайських авіаторів.

Боротьба з вербувальниками

Вашингтон і його партнери вжили кількох дій, щоб ускладнити китайським військовим вербування західних пілотів. Міністерство торгівлі США наклало санкції на групи в Китаї, Кенії, Лаосі, Малайзії, Сінгапурі, Південній Африці, Таїланді, Великобританії та Об'єднаних Арабських Еміратах за ймовірну участь у вербуванні. Китайські військові відповіли на ці зусилля, створивши організації під іншими назвами та в нових місцях.

У червні 2023 року Міністерство торгівлі США ввело обмеження на TFASA. Південноафриканська льотна школа звинуватила США у проведенні кампанії "несправедливого переслідування", з 2013 року після того, як вона відмовилася надати інформацію про своїх клієнтів уряду США.

Велика Британія також оновила Закон про національну безпеку, щоб дозволити переслідувати колишніх пілотів за розголошення певної військової інформації. У січні НАТО провела конференцію, щоб розглянути шляхи подолання загрози.

TFASA відмовилася коментувати, чи продовжує вона навчання китайських пілотів. У посольстві Китаю у Вашингтоні заявили, що "не знають" про деталі, але додали, що "країни не повинні узагальнювати та зловживати концепцією національної безпеки та дискредитувати відповідні компанії".

"Деякі офіційні особи США поспішили звинуватити Китай і заплямувати нормальний обмін і співпрацю між Китаєм і США, що не сприяє здоровому розвитку китайсько-американських відносин", - зазначили у відомстві.

Напруженість у Південно-Китайському морі

Як писав УНІАН, у травні китайський флот провів масштабні військові маневри навколо Тайваню, в межах яких здійснив навчальну облогу острова. Навчання були проголошені "покаранням" за висловлювання новообраного президента Тайваню, який є прихильником курсу на офіційну незалежність острова від континентального Китаю.

Разом з тим напруженість у відносинах Китай має не лише з Тайванем, але й з Філіппінами. І з цією державю США мають формальний військовий союз, який передбачає пряму військову допомогу в разі необхідності. Президент Філіппін днями заявив, що війна з Китаєм може спалахнути у будь-який момент.

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