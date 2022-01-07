Токаєв закликав Путіна і Ко ввести в країну свої війська.

Китайський глава Сі Цзіньпін звинуватив "зовнішні сили" у заворушеннях в Казахстані.

Про це йдеться у посланні Сі Цзіньпіня президенту країни Касиму-Жомарту Токаєву.

"Китай виступає проти зовнішніх сил, які створюють заворушення і підбурюють до кольорової революції у Казахстані", - йдеться у тексті послання.

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Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений проміжок часу для"стабілізації та нормалізації обстановки".

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.