За інформацією джерел видання, Пекін безуспішно намагався виключити згадку про головування Америки з декларації цього року.

Китай кинув виклик запланованому головуванню США у "Великій двадцятці" у 2026 році, що підкреслює глибоке почуття недовіри між Пекіном і Вашингтоном.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела, китайські чиновники використовували дипломатичні зустрічі на саміті G20 у Нью-Делі цього тижня, щоб висловити незгоду з ротаційним головуванням США у G20 у 2026 році. Однак ця спроба врешті-решт провалилася.

Як пише FT, розподіл головування у "Великій двадцятці" (роль, яка включає визначення порядку денного для дискусій групи в цьому році, головування на міністерських зустрічах і проведення саміту лідерів) зазвичай є стандартним процесом, який слідує вільному графіку.

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Однак китайські дипломати закликали виключити з декларації саміту G20 в цьому році згадку про очікуване головування США в 2026 році, повідомили FT два джерела, проінформовані про приватні дискусії в процесі підготовки проекту. У той же час західні країни виступили проти кроку Китаю, і ця фраза була включена в остаточну версію декларації.

"Ми з нетерпінням чекаємо нової зустрічі в Бразилії в 2024 році і в Південній Африці в 2025 році, а також в США в 2026 році на початку наступного циклу", - йдеться в спільній заяві.

"Офіційні особи повідомили Financial Times, що позиція Китаю здивувала дипломатів з інших делегацій і оголила безліч розбіжностей між двома наддержавами. Аргументи Китаю проти США "не пов'язані з G20", заявив один з чиновників на умовах анонімності", - зазначає видання.

G20 не має постійного головування

Кожна з держав-членів головує по черзі. У наступному році приймати саміт буде Бразилія, а в в 2025 році - Південна Африка. Після цього кожна з держав-членів G20 проведе саміт, і почнеться новий цикл. Перша зустріч G20 відбулася у Вашингтоні в 2008 році.

Саміт G20 і Україна

9 і 10 вересня в Нью-Делі, Індія проходить щорічний саміт G20. Ще напередодні саміту стало відомо, що переговірники від країн-представників протягом декількох днів намагалися домовитися про текст Комюніке, зокрема. про формулювання щодо війни в Україні.

Сьогодні, 9 вересня, був оприлюднений текст спільної декларації. У ньому не йдеться про засудження дій Росії, що розв'язала криваву загарбницьку війну проти України. Натомість зазначається, що війна принесла страждання людям.

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