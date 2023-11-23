У минулому році Пхеньян провів рекордні 68 ракетних випробувань, або близько 214 запусків з 2012 року.

Ракета, запущена Північною Кореєю Кім Чен Ина, зазнала невдачі в середу, повідомив уряд Південної Кореї.

За даними Сеула, балістична ракета була випущена з району Сунан в Пхеньяні о 23:05 в бік Японського моря, яке дві Кореї називають Східним морем, але в кінцевому підсумку не увінчалася успіхом. Спецслужби Південної Кореї і США вивчають причини невдалого запуску, пише NEWSWEEK.

У минулому році Пхеньян провів рекордні 68 ракетних випробувань, або близько 214 запусків з 2012 року. Останнє відбулося через кілька годин після того, як Сеул оголосив, що відновить передове повітряне спостереження у відповідь на запуск супутника КНДР у вівторок.

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Запуск КНДР супутника-шпигуна

Державна газета Північної Кореї Chongnyon Chongwi повідомила, що Кім Чен Ин, 39-річний верховний лідер країни, був присутній в стартовому центрі, коли Національне управління аерокосмічних технологій вивело на орбіту супутник-шпигун "Малліген-1".

Передбачалося, що цей об'єкт спостереження, буде стежити за пересуванням військ на півдні, а також за діяльністю американських сил в Кореї - батальйонів американських військ, дислокованих там з часів Холодної війни.

Нещодавня Ракетна активність Північної Кореї посилила напруженість на Корейському півострові. Ні уряди США, Японії та Південної Кореї не підтвердили успішне розгортання шпигунського супутника Кіма.

Дві попередні спроби Пхеньяна запустити супутник в цьому році провалилися, обладнання було визнано нефункціональним.

Державне центральне інформаційне агентство Кореї не прокоментувало, як повідомляється, невдале випробування ракети, але перебільшило недавній запуск супутника.

Кім підкреслив необхідність збільшення кількості розвідувальних супутників на різних орбітах для надання цінної інформації в режимі реального часу його Збройним силам, тим самим зміцнюючи їх позиції, повідомило ЦТАК.

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