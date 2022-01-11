Звертаючись в ОДКБ за допомогою в придушенні протестів, Токаєв заявив, що контингент буде введений на короткий термін.

Російські військові і військовослужбовці союзників Росії з Організації Договору про колективну безпеку( ОДКБ), спрямовані в Казахстан за запитом президента цієї країни, взяли під контроль "стратегічні об'єкти" в місті Алмати і його околицях.

Про це заявив командувач контингентом ОДКБ в Казахстані російський генерал-полковник Андрій Сердюков, який, командував захопленням Криму в 2014 році, передає Голос Америки.

За його словами, розгортання контингенту завершено. Війська залишаться в Казахстані, за словами Сердюкова, "до повної стабілізації обстановки в країні". Офіційних даних про загальну чисельність контингенту немає, вона оцінюється в кілька тисяч військовослужбовців, більшість яких з Росії.

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Президент Касим-Жомарт Токаєв, звертаючись до ОДКБ з проханням про введення військ у зв'язку з масовими протестами, що переросли в низці міст в заворушення, заявляв, що війська будуть введені на короткий термін. За твердженнями влади Казахстану, зараз ситуація в країні нормалізується. Останнім часом про перестрілки практично не повідомлялося, немає і мирних акцій протесту. Що буде визнано моментом повної стабілізації - неясно.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель висловив думку, що російські військові, які увійшли до складу сил ОДКБ, можуть затриматися в Казахстані.

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