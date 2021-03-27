Після завершення терміну покарання буде розглядатись питання їхньої депортації до України.

У США за контрабанду до країни підробних препаратів проти раку та гепатиту С засуджено двох громадян України.

Про це повідомляється у заяві Мін'юсту США, передає Голос Америки.

36-річний Максим Нєнадов та 34-річний Володимир Ніколаєнка у липні минулого року визнали себе винними. Нєнадов також визнав себе винним у ввезенні до США препаратів із невірним маркуванням.

Нєнадова, власника базованої в Україні компанії "Здорова нація", засуджено до 71-го місяця позбавлення волі у федеральній в'язниці США, а його підлеглого Ніколаєнка - до 33-х місяців.

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Після завершення терміну покарання буде розглядатись питання їхньої депортації до України.

У Міністерстві юстиції США повідомили, що українців було затримано у квітні 2019 року після того, як вони прибули до США з України для обговорення майбутніх незаконних поставок медичних препаратів. З того часу вони перебувають під вартою.

Правоохоронці США здійснили низку закупівель підробних, або непогоджених лікарських препаратів: препарату від раку Keytruda, онкологічного продукту Abraxane та ліків проти гепатиту С Epclusa.

Повідомляється, що американські правоохоронці почали спілкуватись із Нєнадовим щодо незаконного продажу препарату Keytruda у червні 2018-го року.

Як відзначає уряд США, отримані "препарати" були надані виробникам відповідних ліків для аналізу та були визнані підробними.

"Обвинувачені намагались нажитись на хворобі інших, продаючи даремні сподівання - включно із підробними препаратами без діючої речовини - та ставлячи під ризик здоров'я вразливих пацієнтів. Цей судовий процес чітко демонструє, що ми притягнемо до відповідальності тих, хто нехтує ризиком для пацієнтів ввозячи контрабандою підробні препарати до США", - заявив в.о. заступника міністра юстиції Ніколас Квейд з кримінального департаменту Мін'юсту США.

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Автор: Олександр Топчій