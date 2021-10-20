На поверхню вони піднялися під час підземних поштовхів, викликаних активністю вулкана Сурібаті.

На березі острова Іводзіме в Японії спливли "кораблі-привиди".

Про це повідомляє видання Daily Mail.

24 японських транспортних судна були потоплені Військово-морськими силами США в кінці Другої світової війни, під час битви за Іводзіму.

На поверхню вони піднялися під час підземних поштовхів, викликаних активністю вулкана Сурібаті. Тепер затонулі кораблі "сидять" на вулканічному попелі.

"Знебарвлена морська область поширилася на прилеглі райони, що вказує на те, що вулканічна активність ще не зменшилася", - сказав Сецуя Накада, директор Урядового центру сприяння дослідженням вулканів в інтерв'ю японському каналу All Nippon News.

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Нагадаємо, що знаменита фотографія, відома як "підняття прапора на Іводзімі", на якій показані морські піхотинці США, що піднімають американський прапор під час війни, була зроблена на вершині гори під час битви за Іводзіму.

Нагадаємо, біля Британських островів Теркс і Кайкос у Вест-Індії, де проходить межа так званого Бермудського трикутника, виявили човен з 20 тілами.

У поліції вважають, що судно прибуло з-за меж Карибського басейну. Причини загибелі людей поки неясні. За попередніми даними, мова не йде про насильницьку смерть.

Автор: Денис Прядко