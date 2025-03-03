За словами конгресмена, підписання угоди приведе до довгострокового економічного партнерства між Вашингтоном і Києвом.

Угоду про видобуток корисних копалин між Україною та Сполученими Штатами Америки буде підписано найближчим часом. Таку заяву зробив член Палати представників Конгресу США, республіканець Браян Фіцпатрік.

"Я щойно мав тривалу і продуктивну розмову тет-а-тет з керівником адміністрації президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Ми на 100% повертаємо цей потяг на рейки. Ця угода про видобуток корисних копалин буде підписана найближчим часом", – написав він у соцмережі Х.

Конгресмен заявив, що підписання угоди приведе до довгострокового економічного партнерства між Вашингтоном і Києвом, що, зрештою, "природним чином призведе до допомоги у сфері безпеки".

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"Європа повинна буде активізуватися і зробити свій внесок, і для цього їй будуть надані відповідні повноваження. Слідкуйте за подальшими подробицями", – додав Фіцпатрік.

Оновлено: Розмову з конгресменом Фіцпатріком підтвердив і керівник Офісу президента. За словами Андрія Єрмака, вони обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США.

"Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", – додав він.

Угода про корисні копалини України

Як відомо, підписання угоди про корисні копалини України мало відбутися у Вашингтоні 28 лютого, під час візиту українського президента Володимира Зеленського. Проте під час відкритої для журналістів частини зустрічі в Білому домі виникла суперечка – Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс накинулися на українського лідера. У підсумку президент Зеленський покинув Овальний кабінет, а угоду так і не було підписано.

3 березня президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає угоду про корисні копалини "мертвою". Він сказав, що Україна має "найкращі рідкоземи, які лише можна дістати", тому ця угода є дуже важливою для американського бізнесу. Деталі він пообіцяв розкрити вже завтра, 4 березня.

Примітно, що раніше радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц робив дещо інші заяви. Він наголошував американським ЗМІ, що США готові повернутися до угоди про ресурси. За його словами, у Білому домі хочуть "почути від президента Зеленського, що він шкодує про те, що сталося".

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