У США анонсували підписання угоди про корисні копалини найближчим часом / фото ua.depositphotos.com

Угоду про видобуток корисних копалин між Україною та Сполученими Штатами Америки буде підписано найближчим часом. Таку заяву зробив член Палати представників Конгресу США, республіканець Браян Фіцпатрік. 

"Я щойно мав тривалу і продуктивну розмову тет-а-тет з керівником адміністрації президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Ми на 100% повертаємо цей потяг на рейки. Ця угода про видобуток корисних копалин буде підписана найближчим часом", – написав він у соцмережі Х. 

Конгресмен заявив, що підписання угоди приведе до довгострокового економічного партнерства між Вашингтоном і Києвом, що, зрештою, "природним чином призведе до допомоги у сфері безпеки".

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"Європа повинна буде активізуватися і зробити свій внесок, і для цього їй будуть надані відповідні повноваження. Слідкуйте за подальшими подробицями", – додав Фіцпатрік. 

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Оновлено: Розмову з конгресменом Фіцпатріком підтвердив і керівник Офісу президента. За словами Андрія Єрмака, вони обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США.

"Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", – додав він. 

Угода про корисні копалини України 

Як відомо, підписання угоди про корисні копалини України мало відбутися у Вашингтоні 28 лютого, під час візиту українського президента Володимира Зеленського. Проте під час відкритої для журналістів частини зустрічі в Білому домі виникла суперечка – Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс накинулися на українського лідера. У підсумку президент Зеленський покинув Овальний кабінет, а угоду так і не було підписано. 

3 березня президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає угоду про корисні копалини "мертвою". Він сказав, що Україна має "найкращі рідкоземи, які лише можна дістати", тому ця угода є дуже важливою для американського бізнесу. Деталі він пообіцяв розкрити вже завтра, 4 березня. 

Примітно, що раніше радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц робив дещо інші заяви. Він наголошував американським ЗМІ, що США готові повернутися до угоди про ресурси. За його словами, у Білому домі хочуть "почути від президента Зеленського, що він шкодує про те, що сталося". 

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