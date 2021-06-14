Подружжя Байденів прибуло в гості до королеви Єлизавети II в останній день саміту "Великої сімки".

Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден зустрілися у Віндзорському замку з королевою Великої Британії Єлизаветою II.

Зустріч містила огляд почесної варти й чаювання, пише BBC.

Подружжя Байденів прибуло в гості до королеви Єлизавети II в останній день саміту "Великої сімки", що проходив в Корнуоллі, на якому лідери найбільших економік світу обговорювали проблеми зміни клімату і вакцинації від коронавірусу.

Цього року через пандемію коронавірусу міні-парад пройшов на території Віндзорського замку, а не в центрі Лондона.

Королева Єлизавета вітала подружжя Байденів на помості Віндзорського замку.

Почесна варта, сформована з гренадерського гвардійського першого батальйону королівської роти, дала королівський салют, після чого був виконаний державний гімн США.

Потім Байден у супроводі майора Джеймса Тейлора і генерал-майора Крістофера Гіка оглянув почесну варту, після чого повернувся на поміст, щоб спостерігати за військовим маршем.

Зустрічі королеви Великї Британії з президентами США

95-річна королева вперше зустрілася з чинним президентом США, Гаррі Труменом, в ролі принцеси Єлизавети в 1951 році.

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Відтоді вона зустрічалася з усіма 14 обраними лідерами США, за винятком Ліндона Джонсона.

У 2019 році королева зустрілася з тодішнім президентом Дональдом Трампом у Букінгемському палаці. Подружжя Трампів було запрошено королевою на чаювання в Дубовій кімнаті замку.

А під час зустрічі з Джорджем Бушем у Віндзорському замку традиційне післяобіднє чаювання з бутербродами і тістечками проходило в білій вітальні.

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Автор: Олександр Топчій