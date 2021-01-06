ВООЗ ще з липня намагається відправити міжнародну групу експертів до Китаю.

У вівторок, 5 січня, Китай заблокував прибуття групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що вивчає походження COVID-19, заявивши, що їхні візи ще не схвалені. Водночас дехто з дослідників вже був в дорозі.

Читайте такожThe Guardian: Пандемії завжди закінчуються, що нас чекає в 20-х роках?Про це із посиланням на гендиректора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса повідомляє The Guardian.

"Я дуже розчарований цією новиною, враховуючи, що два члени групи вже почали свою подорож, а інші не змогли здійснити поїздку в останню хвилину", - сказав він.

Очільник організації заявив, що зв'язався із високопоставленими китайськими чиновникам, аби наголосити, що "ця місія є пріоритетом для ВООЗ і міжнародної групи".

Директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан додав, що команда тісно співпрацювала з китайськими колегами при плануванні поїздки. У вівторок двоє експертів вилетіли до КНР, а після приїзду дізналися, що їхні візи не затверджені. Відомо, що один із членів групи вже поїхав назад, а інший залишився в третій країні транзитом.

"Ми не хотіли без потреби піднімати людей в повітря, якщо не було гарантії, що їхнє прибуття до Китаю буде успішним", - сказав Райан. Експерти сподівалися, що це "всього лише логістичне і бюрократичне питання, яке можна вирішити дуже швидко".

"Це засмучує і, як сказав генеральний директор, розчаровує. Це розчарування було дуже ясно виражено Тедросом безпосередньо нашим колегам в Китаї. Ми сподіваємося, що сумлінно зможемо вирішити ці проблеми в найближчі години і якомога швидше відновити розгортання групи", - висловився Райан.

Тим часом очільниця Глобального центру охорони здоров'я в Женеві Ілона Кікбуш зазначає, що "буде неймовірно складно знайти джерело вірусу, тому що пройшло так багато часу".

ВООЗ вже кілька місяців намагається відправити міжнародну групу експертів з низки країн до КНР. Зокрема, організація веде переговори з китайськими офіційними особами від липня, передає ТСН.

Очікувалося, що спочатку експерти поїдуть в Ухань, де вперше повідомили про спалах коронавірусу. У ВООЗ наголошували, що йдеться не про те, щоби знайти країну-винуватця.

Натомість вчені планують з'ясувати, чи циркулював вірус раніше. Вони хочуть вивчити медичні зразки, зібрані до пандемії, та дослідити ринок в Ухані. Експерти також очікують зібрати зразки кажанів і інших тварин, які могли б бути носіями вірусу. Робота ВООЗ в Китаї займе від чотирьох до п'яти тижнів.

Гебреєсус зазначав, що в проведенні такого дослідження зацікавлені всі сторони. Оскільки лише таким чином людство зможе уникнути виникнення нового спалаху в майбутньому.

Раніше провідний китайський епідеміолог Чжун Наньшань заявив, що офіційні звіти влади Уханя, де вперше зафіксували випадок COVID-19, у перші тижні спалаху коронавірусу були неправдивими. Чиновники применшували небезпеку інфекції і не називали точної кількості заражених.

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Автор: УНІАН