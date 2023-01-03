Під час оформлення протоколу на нетверезого водія до копів причепився місцевий депутат і влаштував конфлікт.

У селищі Рокитне під Києвом місцевий депутат чинив опір та погрожував розправою поліцейським. Про це повідомила поліція Київської області.

Інцидент стався ще 24 грудня, але стало відомо про нього лише зараз. Як повідомляється, близько опівночі – під час дії комендантської години – патрульні помітили поблизу АЗС автомобіль "Audi", водій якого мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Доки копи оформлювали протокол, на місце події прибув на автомобілі 65-річний місцевий депутат та почав сварку з поліцейськими.

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"Депутат спровокував конфліктну ситуацію, агресивно себе поводив по відношенню до силовиків, законним вимогам яких чинив непокору, зірвав нагрудну бодікамеру та пошкодив її, водночас погрожуючи поліцейським фізичною розправою. При спробі затримання депутат чинив опір та втік з місця події", – розповіли в поліції.

За фактом цих подій в поліції відкрили справу відповідно до ч.1 ст. 345 Кримінального кодексу України – погрози або насильство стосовно працівника правоохоронного органу. Стаття передбачає до 3 років позбавлення волі.

Чи вдалося зрештою затримати депутата, в поліції не уточнюють.

Комендантська година в столичному регіоні

У Києві та області від початку повномасштабного вторгнення Росії діє комендантська година. На поточний момент заборонено виходити на вулицю без спецдозволу з 23 години вечора до 5 години ранку. Це обмеження не скасовували навіть у новорічну ніч.

Примітно, що комендантська година дає змогу ловити не лише ймовірних диверсантів, але й звичайних злочинців. Зокрема, у Львові у заборонений час на вулиці затримали жінку, яка два роки переховувалася від правоохоронців.

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