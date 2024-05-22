Балтійські сусіди Росії бурхливо відреагували на публікацію вищезгаданого документа.

Днями в Росії заявили про плани змінити кордони з Фінляндією та Литвою в Балтійському морі. Проте згодом ця пропозиція була видалена з урядового сайту РФ без пояснення причин, пише Bloomberg.

"У документі, який був опублікований для громадського обговорення, говорилося, що Міністерство оборони хоче скоригувати координати точок, за якими воно розраховує територіальні води Росії, і посилалося на документ 1985 року, ухвалений Радянським Союзом, щоб обґрунтувати цю пропозицію. У середу на сайті відомства з'явилося повідомлення про те, що проект був видалений. Перед його видаленням три провідні російські ЗМІ поширили заяву неназваного "військово-дипломатичного джерела", яке заперечувало, що Москва має якісь плани щодо перегляду державного кордону на Балтиці або своїх територіальних вод. Вони не пояснили, чому цей документ був опублікований", – йдеться у матеріалі.

Балтійські сусіди Росії бурхливо відреагували на публікацію вищезгаданого документа. Пізніше речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив будь-які політичні наміри, хоча й не відхрестився від документа і заявив, що Росія зобов'язана вжити "відповідних заходів" для забезпечення своєї безпеки.

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Своєю чергою, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що Росія "намагається посіяти страх, невпевненість і сумніви щодо своїх намірів у Балтійському морі. За його словами, це "очевидна ескалація, спрямована проти НАТО і ЄС, і на неї має бути дана відповідна жорстка відповідь".

Хоча російське Міноборони і не уточнило, якяк саме будуть "змінені" кордони, там наголосили, що цей крок вплине на материкову частину країни і на острови в Балтійському морі. Зокрема, це могло вплинути на Фінську затоку і прикордонну зону навколо Калінінградської області РФ, що межує з Литвою і Польщею.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права регулює, як прибережні держави визначають свої морські території, і Росія повинна дотримуватися хартії як країна-підписант.

"Сіяти плутанину – це частина гібридного впливу. Фінляндія не дасть себе заплутати", – сказала вона.

Пізніше Валтонен, виступаючи перед ЗМІ, заявила, що її країна буде виходити з того, "що це рутинна перевірка координат", яку дозволяє статут ООН. Вона сказала, що Фінляндія продовжить "стежити за ситуацією і намагатиметься офіційно з'ясувати, про що йдеться", але "наразі немає підстав для спекуляцій".

"Росія спочатку заявила, що проведе громадські консультації до 4 червня, а в пропозиції було визначено січень 2025 року як дату, коли відбудеться зміна. У пояснювальному документі Міністерство оборони заявило, що діє відповідно до погодженого в 2019 році урядового розпорядження про розвиток морської діяльності Росії до 2030 року. У документі стверджується, що зміни необхідні, оскільки існуючі точки вимірювання не дозволяють Росії визначити межу своїх територіальних вод і "не повністю відповідають сучасній географічній ситуації", без подальших пояснень", – зауважують автори матеріалу.

Згідно з документом, Росія мала наміри змінити морські навігаційні карти, щоб відобразити новий морський кордон.

У Росії мали наміри змінити кордон у Балтійському морі

21 травня стало відомо, що російська влада має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також біля Балтійська і Зеленоградська Калінінградської області.

Так, на фінському кордоні росіяни планували "скоригувати координати" в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також біля північного вхідного мису річки Нарва. На кордоні з Литвою Москва мала наміри "зрушити" координати у зоні Куршської коси, районах мису Таран, мису на південь від мису Таран і Балтійської коси.

Примітно, що цю постанову винесли на обговорення майже одночасно з початком навчань із тактичною ядерною зброєю.

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