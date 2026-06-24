Гегсет звільняє топгенерала США, який відповідав за допомогу Україні, - FT

Крістофер Донагʼю координував підтримку України та командував американськими військами в Європі.

Високопоставлений американський генерал Крістофер Донагʼю, який очолює сухопутні війська США в Європі та Африці та відігравав важливу роль у підтримці України, достроково залишить службу. Як повідомляє Financial Times, рішення ухвалене в межах масштабної кадрової чистки, яку проводить міністр оборони США Піт Гегсет.

Очікується, що генерал оголосить про свою відставку найближчим часом, а офіційно завершить військову службу в липні.

Донагʼю є чотиризірковим генералом і ветераном численних бойових операцій. Він служив в Іраку, Сирії та інших зонах конфліктів, а також увійшов в історію як останній американський військовий, який залишив Афганістан під час виведення військ США у 2021 році.

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Останніми роками генерал відігравав важливу роль у координації американської військової підтримки України у війні проти Росії. Причини його усунення офіційно не називаються.

Водночас Financial Times зазначає, що Гегсет неодноразово критикував дії адміністрації Джо Байдена під час хаотичного виходу американських військ з Афганістану та ініціював перевірку тих подій.

Кадрові чистки у Пентагоні

Відставка Донагʼю відбудеться лише через два місяці після звільнення начальника штабу армії США генерала Ренді Джорджа. За даними видання, такі кадрові рішення викликають занепокоєння серед американських військових.

Колишні високопосадовці армії США заявили Financial Times, що в Пентагоні сформувалася атмосфера невизначеності та страху через серію звільнень старших офіцерів.

За останні півтора року Гегсет усунув або заблокував просування по службі десятків високопоставлених військових. Серед них – колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун, начальниця військово-морських операцій адмірал Ліза Франкетті та керівник Агентства національної безпеки США генерал Тімоті Хоу.

Військові високо оцінюють генерала

Експерт із питань спеціальних операцій та розвідки США Шон Нейлор наголосив, що Донагʼю має бездоганну репутацію серед військових.

"Як офіцер, який проявив себе в бою, очолюючи найелітніші війська армії протягом найважчих років воєн в Іраку та Афганістані, Донагʼю користується широкою повагою як у спеціальних операціях, так і в звичайних частинах армії", – зазначив Нейлор.

Атмосфера у Пентагоні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, з моменту, як Піт Гегсет очолив Пентагон, він звільнив з роботи понад 20 старших офіцерів у структурі, а також значно погіршив культуру відомства.

За даними CNN, після приходу Гегсета у Пентагоні зʼявилося чітке розуміння – їм треба уникати привертання уваги керівництва, створюючи якомога менше шуму.

Журналісти вважають показовим звільнення Ренді Джорджа. Джерела назвали це рішення "частиною невизначеної культурної війни, яку Гегсет хоче залишити собі у спадок".

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