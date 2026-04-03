Гегсет звільнив начальника штабу армії США та ще двох топгенералів

Звільнення відбулося раптово – про нього вище керівництво армії дізналося одночасно з оприлюдненням інформації, зазначають ЗМІ.

Помічник міністра війни США Шон Парнелл оголосив про негайну відставку генерала Ренді Джордж з посади 41-го начальника штабу Сухопутних військ.

У своєму дописі в соцмережі X Парнелл заявив: "Генерал Ренді Джордж негайно залишає посаду… Міністерство висловлює вдячність за десятиліття служби. Бажаємо йому всього найкращого на пенсії".

За даними агентства Reuters, рішення ухвалив міністр війни США Піт Гегсет. Джерела в оборонному відомстві повідомляють, що це стало частиною масштабної "чистки" серед вищого керівництва Пентагону.

Відео дня

Звільнення генерала такого рівня під час активних військових операцій вважається майже безпрецедентним кроком. При цьому офіційна причина відставки Джорджа не розкривається, хоча він мав ще понад рік повноважень.

Нові звільнення у верхівці армії

За інформацією джерел, разом із Джорджем були звільнені:

генерал Девід Ходн, який очолював Командування трансформації та підготовки;

генерал-майор Вільям Грін.

Тимчасово виконувати обов’язки начальника штабу може генерал Крістофер ЛаНев.

На тлі напруження на Близькому Сході

Кадрові рішення відбуваються на фоні нарощування військової присутності США на Близькому Сході та операцій проти Ірану. Основне навантаження наразі несуть ВМС і ВПС, однак сухопутні війська забезпечують системи протиповітряної оборони.

Крім того, тисячі військових з 82-ї повітряно-десантної дивізії вже прибувають у регіон, що може свідчити про підготовку до можливих наземних операцій.

Відставка Джорджа продовжує серію гучних кадрових змін у Міноборони США. Раніше свої посади втратили, зокрема, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз К. К. Браун, а також керівники ВМС і ВПС.

Попри відсутність публічних конфліктів між Гегсетом і Джорджем, звільнення відбулося раптово – про нього вище керівництво армії дізналося одночасно з оприлюдненням інформації.

Генерал Джордж, який служив в Іраку та Афганістані, очолив армію США у 2023 році й вважався одним із ключових реформаторів, зокрема у питаннях скорочення витрат та модернізації озброєння.

Що передувало

Першими про відставку Джорджа писало CBS News. За даними видання, Гегсет закликав начальника штабу Сухопутних військ генерала Ренді Джорджа піти у відставку та "негайно вийти на пенсію".

Один зі співрозмовників журналістів сказав, що глава Пентагону хоче бачити на посаді людину, яка втілюватиме бачення Трампа і самого Гегсета щодо американських Сухопутних військ.

Вас також можуть зацікавити новини: