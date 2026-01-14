За скільки Трамп готовий купити Гренландію: NBC News дізнався суму

Держсекретарю Макро Рубіо доручено в короткі терміни підготувати пропозицію щодо купівлі Гренландії.

США довелося б заплатити від $500 до $700 млрд за ідею президента Дональда Трампа купити Гренландію.

Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на трьох людей, обізнаних з оцінкою витрат. Така оцінка витрат була визначена вченими та колишніми посадовцями США в межах планування з огляду на прагнення Трампа придбати острів.

Сума $700 млрд – це більше половини річного бюджету Міністерства війни з пріоритетом національної безпеки Трампа.

При цьому, посадовці з Данії і Гренландії відкинули твердження глави Білого дому про те, що США отримають півострів "тим чи іншим чином". Зокрема, відстоюється позиція, що Гренландія не продається.

Водночас, як повідомив високопоставлений представник Білого дому, держсекретарю США Марко Рубіо вже доручено в найближчі тижні представити пропозицію щодо купівлі Гренландії, бо такий план для Трампа має "високу пріоритетність".

У середу, 14 січня, Рубіо і віце-президент США Джей Ді Венс планують зустрітися з посадовцями з Данії і Гренландії, які відправились до Вашингтона, аби краще зрозуміти наміри і пропозиції Трампа.

За кілька годин до цієї зустрічі повідомлення з боку влади Гренландії було послідовним.

"Гренландія не хоче належати США, керуватися ними або бути їх частиною. Ми обираємо Гренландію такою, якою знаємо сьогодні – частиною Королівства Данія", - наголосила міністер закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт під час прибуття до Вашингтона.

Як зазначає телеканал, хоча деякі посадовці адміністрації Трампа говорили, що США можуть застосувати воєнну силу для захоплення острова з населенням чисельністю 57 тис. осіб, деякі інші посадовці з адміністрації Трампа і сторонні союзники Білого дому вбачають намагання США придбати або створити новий союз з Гренландією більш імовірним розв’язанням.

Інший варіант, який розглядається, передбачає формування так званого договору про вільну асоціацію з Гренландією. Така угода буде включати фінансову допомогу з боку США в обмін на безпекову присутність на острові. Такий варіант буде менш дороговартісним за купівлю Гренландії.

Трамп і Гренландія

Як повідомляв УНІАН, Трамп відстоює позицію встановлення контролю США над Гренландією потребами національної безпеки. На його переконання, Китай або Росія можуть прагнути захопити острів, але США не дозволять цьому статися.

