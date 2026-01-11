Трамп наказав розробити план вторгнення в Гренландію, - Daily Mail

Водночас генерали вважають план Трампа щодо Гренландії "божевільним і незаконним".

Президент США Дональд Трамп наказав командирам спецназу розробити план вторгнення в Гренландію, однак стикається з опором з боку високопоставлених військових, пише Daily Mail.

"Джерела повідомляють, що політичні "яструби" з оточення президента США, на чолі з політичним радником Стівеном Міллером настільки натхнені успіхом операції із захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, що хочуть швидко захопити острів, перш ніж Росія або Китай вживуть будь-яких заходів", - пише видання.

При цьому британські дипломати вважають, що Трамп також хоче таким чином відвернути увагу американських виборців від стану економіки США перед проміжними виборами в кінці цього року, після яких він може втратити контроль над Конгресом на користь демократів.

Відео дня

За даними співрозмовників видання, президент попросив Об'єднане командування спеціальних операцій (JSOC) підготувати план вторгнення, але Об'єднаний комітет начальників штабів чинить опір.

"Генерали вважають план Трампа щодо Гренландії "божевільним і незаконним"- зазначило одне з джерел.

Тому вони намагаються відвернути його увагу іншими великими військовими операціями, пропонуючи менш суперечливі заходи, такі як перехоплення російського тіньового флоту або нанесення удару по Ірану.

В одній з дипломатичних телеграм "найгірший сценарій" описується як "руйнування НАТО зсередини".

"Деякі європейські чиновники підозрюють, що це і є справжня мета радикальної фракції MAGA навколо Трампа. Оскільки Конгрес не дозволить Трампу вийти з НАТО, окупація Гренландії може змусити європейців відмовитися від НАТО. Якщо Трамп хоче покласти край НАТО, це може бути найзручнішим способом зробити це", - зазначається в повідомленні.

Європейські чиновники побоюються, що для Трампа вікно можливостей перед проміжними виборами закривається влітку, тому він почне діяти раніше. Саміт НАТО 7 липня здається природним часом для компромісної угоди.

Плани Трампа щодо Гренландії

Раніше Politico писало, що для отримання Гренландії Трампу потрібно зробити всього чотири простих кроки: кампанія впливу для посилення руху за незалежність Гренландії, запропонувати Гренландії вигідну угоду, залучити Європу, і в крайньому випадку, провести військове вторгнення.

Крім того, Bloonberg писав, що Канада побоюється, що може стати наступною "ціллю" Трампа після гучної операції у Венесуелі та недавніх погроз щодо Гренландії.

Вас також можуть зацікавити новини: