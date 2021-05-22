Королева Британії Єлизавета II відвідала авіаносець HMS Queen Elizabeth, названий на її честь, який готується вперше відправитися в 28-тижневий похід на чолі міжнародної авіаносної групи.
Про це повідомили на офіційних сторінках королівської сім'ї в соцмережах.
"Її Величність зустрілася з 1700 офіцерами Королівського флоту, Королівських ВПС і Королівської морської піхоти і 250 морськими піхотинцями США, які готуються до розгортання на борту HMS Queen Elizabeth", - йдеться в повідомленні королівської сім'ї в Twitter.
“Three cheers for Her Majesty The Queen”— The Royal Family (@RoyalFamily) May 22, 2021
The ship’s company bid farewell to The Queen as she departs HMS Queen Elizabeth. pic.twitter.com/AGpYeLn9P6
Авіаносець подолає 26 тисяч морських миль за 28 тижнів від Середземного до Філіппінського моря.
HMS Queen Elizabeth відправиться в похід в суботу на чолі рекордно великої авіаносної ударної групи, яка також включатиме томний підводний човен, есмінець флоту США, фрегат Військово-морського флоту Нідерландів і шість кораблів ВМС Британії.
Під час 28-тижневого розгортання авіаносної групи входять до її складу кораблі відвідають понад 40 країн і візьмуть участь більш ніж в 70 заходах, в тому числі спільно з французьким авіаносцем "Шарль де Голль" в Середземному морі.
The Queen presents the 15 years Long Service and Good Conduct Medal to Petty Officer Matthew Ready on @HMSQNLZ.— The Royal Family (@RoyalFamily) May 22, 2021
Find out more about The Queen's role as Head of the Armed Forces: https://t.co/YDXYx4x8dcpic.twitter.com/wQax78UMVg
Нагадаємо, авіаносець HMS Queen Elizabeth ввели в експлуатацію у грудні 2017 року, бойової готовності корабель досяг у 2020 році.
На відміну від більшості великих авіаносців, цей корабель не оснащений катапультами і гальмівними тросами. Він розрахований на використання літаків укороченого зльоту і вертикальної посадки.
Авіакрило на авіаносці складається з новітніх американських винищувачів-бомбардувальників F-35B Lightning II.
The Express зазначили, що королева піднялася на борт судна через сім років після того, як вона з чоловіком принцом Філіпом дала назву авіаносцю.
Образ королеви Єлизавети II та особливий аксесуар
Її Величність постала у вишуканому червоному пальті з чорним комірцем та ґудзиками. Вона поєднала вбрання з темними рукавичками, сумкою та лоферами в тон. Також королева приміряла яскравий капелюшок з квітами.
Єлизавета ІІ вклала волосся в кучері та доповнила образ улюбленими перлинними аксесуарами – сережками та намистом.
Особливою була брошка Її Величності. Вона, виконана із золота з діамантами та рубінами, була подарунком від принца Філіпа у 1966 році. Так королева віддала шану чоловікові.
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