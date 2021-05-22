Британська королева здійснила другий світський вихід після смерті чоловіка принца Філіпа. Вона приміряла особливий аксесуар, подарований герцогом.

Королева Британії Єлизавета II відвідала авіаносець HMS Queen Elizabeth, названий на її честь, який готується вперше відправитися в 28-тижневий похід на чолі міжнародної авіаносної групи.

Про це повідомили на офіційних сторінках королівської сім'ї в соцмережах.

"Її Величність зустрілася з 1700 офіцерами Королівського флоту, Королівських ВПС і Королівської морської піхоти і 250 морськими піхотинцями США, які готуються до розгортання на борту HMS Queen Elizabeth", - йдеться в повідомленні королівської сім'ї в Twitter.

“Three cheers for Her Majesty The Queen”



The ship’s company bid farewell to The Queen as she departs HMS Queen Elizabeth. pic.twitter.com/AGpYeLn9P6 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 22, 2021

Авіаносець подолає 26 тисяч морських миль за 28 тижнів від Середземного до Філіппінського моря.

HMS Queen Elizabeth відправиться в похід в суботу на чолі рекордно великої авіаносної ударної групи, яка також включатиме томний підводний човен, есмінець флоту США, фрегат Військово-морського флоту Нідерландів і шість кораблів ВМС Британії.

Під час 28-тижневого розгортання авіаносної групи входять до її складу кораблі відвідають понад 40 країн і візьмуть участь більш ніж в 70 заходах, в тому числі спільно з французьким авіаносцем "Шарль де Голль" в Середземному морі.

The Queen presents the 15 years Long Service and Good Conduct Medal to Petty Officer Matthew Ready on @HMSQNLZ.



Find out more about The Queen's role as Head of the Armed Forces: https://t.co/YDXYx4x8dcpic.twitter.com/wQax78UMVg — The Royal Family (@RoyalFamily) May 22, 2021

Нагадаємо, авіаносець HMS Queen Elizabeth ввели в експлуатацію у грудні 2017 року, бойової готовності корабель досяг у 2020 році.

На відміну від більшості великих авіаносців, цей корабель не оснащений катапультами і гальмівними тросами. Він розрахований на використання літаків укороченого зльоту і вертикальної посадки.

Авіакрило на авіаносці складається з новітніх американських винищувачів-бомбардувальників F-35B Lightning II.

The Express зазначили, що королева піднялася на борт судна через сім років після того, як вона з чоловіком принцом Філіпом дала назву авіаносцю.

Образ королеви Єлизавети II та особливий аксесуар

Її Величність постала у вишуканому червоному пальті з чорним комірцем та ґудзиками. Вона поєднала вбрання з темними рукавичками, сумкою та лоферами в тон. Також королева приміряла яскравий капелюшок з квітами.

Єлизавета ІІ вклала волосся в кучері та доповнила образ улюбленими перлинними аксесуарами – сережками та намистом.

Особливою була брошка Її Величності. Вона, виконана із золота з діамантами та рубінами, була подарунком від принца Філіпа у 1966 році. Так королева віддала шану чоловікові.

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Автор: Вікторія Гордієнко