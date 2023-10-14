Обмеження необхідні для безперешкодного виконання військовими завдань із використанням пілотованої авіації.

Латвія, яка вже збудувала стіну на кордоні з Білоруссю, запроваджує обмеження на використання повітряного простору на прикордонній території. Вони діятимуть з понеділка, 16 жовтня, і до кінця цього року, повідомляє Агентство цивільної авіації Латвії.

"Обмеження на використання повітряного простору встановлюються від Лаудері поблизу російської прикордонної зони до Медумі поблизу литовської прикордонної зони, включаючи такі міста, як Дагда, Краслава та частину Дауґавпілса. Обмеження встановлюються від землі до висоти 2895 метрів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження необхідні для безперешкодного виконання завдань із використанням пілотованої авіації та безпілотних літальних апаратів Національними збройними силами (НЗС).

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"Безпілотним літальним апаратам або дронам, не пов’язаним з НЗС, заборонено використовувати повітряний простір, якщо вони не отримали дозвіл на політ", – зазначають в агентстві.

За порушення правил передбачено штраф для фізичних осіб від 150 до 1000 євро, для юридичних осіб – від 500 до 2500 євро.

Ситуація на кордонах Латвії - це треба знати

Напередодні уряд Латвії ухвалив рішення призупинити з 16 жовтня 2023 року роботу пунктів пропуску на латвійсько-російському кордоні "Вієнтулі" та "Педедзе". Такий крок здійснено у відповідь на запроваджені Російською Федерацією обмеження для громадян України щодо в’їзду на її територію з території третіх держав.

Минулого місяця уряд Латвії прийняв рішення закрити один із двох автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Це сталося після сплеску спроб нелегальних мігрантів в'їхати в країну. В середині серпня Державна прикордонна служба Латвії відкликала своїх співробітників з відпусток для посилення кордону з Білоруссю з тієї ж причини.

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